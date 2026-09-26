Бетмобіль із фільму «Бетмен повертається» вперше виставлять на аукціон — його оцінюють у $5–7 млн

Бетмобіль, який використовували під час зйомок фільму Тіма Бертона «Бетмен повертається» 1992 року, вперше виставлять на аукціон. Торги відбудуться 23 листопада в Лос-Анджелесі та онлайн, автомобіль оцінюють у $5–7 мільйонів. Про це пише Designboom.

Торги проводить американський аукціонний дім Julien’s Auctions разом із телеканалом класичного кіно Turner Classic Movies (TCM).

На продаж виставили так званий Number One Hero Batmobile — головний знімальний автомобіль із фільму, де Бетмена зіграв Майкл Кітон. Це один із трьох Бетмобілів, які для «Бетмен повертається» створили Карл Каспер і компанія Hollywood Productions.

Довжина машини становить 19 футів 8 дюймів — майже шість метрів. Її раму зробили, з’єднавши два шасі Chevrolet Impala, а кузов — зі скловолокна. Бетмобіль оснащений двигуном Chevrolet V8 і триступеневою автоматичною коробкою передач.

Дизайн цього Бетмобіля продовжує візуальну концепцію автомобіля з «Бетмена» Тіма Бертона 1989 року. Його розробляли під керівництвом художника-постановника Антона Ферста, а концептуальні ескізи створив ілюстратор Джуліан Келдоу. Для сиквелу 1992 року Карлу Касперу та Hollywood Productions замовили три автомобілі на основі цього дизайну.

Після завершення зйомок Бетмобіль показували на прем’єрі фільму та вечірці з нагоди завершення роботи над стрічкою. Потім він кілька років перебував на зберіганні, а згодом експонувався в автомобільному музеї Marconi в Каліфорнії. На машині досі збереглося оригінальне глянцеве чорне покриття.

Бетмобіль стане головним лотом The Ultimate Batmobile Auction. На торгах також представлять костюми, реквізит і виробничі матеріали з фільмів та серіалів про Бетмена. Аукціон присвячений 60-річчю телесеріалу «Бетмен», який вийшов у 1966 році.