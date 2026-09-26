Проєкт YOD Group, натхнений українською хатою, увійшов до шортлістів двох міжнародних премій

Гостьові будинки «Hata-Mazanka» української студії YOD Group, розташовані на території приватної садиби в центральній частині Україні, включили до шортлістів двох міжнародних премій: Dezeen Awards 2026 у категорії House та FRAME Awards у номінації Material, повідомили БЖ в команді.

YOD Group переосмислили в проєкті «Hata-Mazanka» традиційну українську сільську архітектуру. Від неї взяли характерні елементи: світлі стіни, які було заведено регулярно білити, очеретяні дахи й високі покрівлі. У сучасній версії стіни зробили повністю скляними, а дах — непропорційно великим. Саме він формує впізнаваний силует будинків, що нагадує традиційну високу шапку «кучму» або велетенський гриб.

Внутрішню поверхню купольного даху заввишки до 10 метрів оздобили дерев’яною черепицею, що імітує традиційний український ґонт. Під куполом приховали інженерні системи, тому стіни залишилися вільними від обладнання.

У центрі будинку розташований бетонний блок із санвузлом, з обох боків від нього — спальня та вітальня. У вітальні є мінімалістичний камін із круглим отвором, що нагадує сучасний варіант української печі. Телевізора тут немає: замість нього — живий вогонь і краєвид за вікном.

Завдяки суцільному склінню вдень межа між будинком і ландшафтом майже зникає, а великий очеретяний дах ніби зависає над землею. Однакове кам’яно-килимове покриття підлоги всередині та зовні підсилює це відчуття. За потреби скляні стіни можна закрити автоматичними шторами, керування якими розташоване біля ліжка.

Інтер’єр оформили в стилі екомінімалізму, використавши натуральні матеріали, спокійні кольори та український дизайн. Тут є меблі Noom за дизайном Катерини Соколової, декор із чорної глини Guculiya та дерев’яні елементи. Для спальні YOD Group також розробили торшер із кераміки та натуральних волокон.

«Для нас важливо, що саме цей проєкт привертає максимум міжнародної уваги та здобуває відзнаки міжнародних конкурсів. Днями нам повідомили, що "Hata-Mazanka" пройшла у фінал нідерландського конкурсу FRAME Awards за унікальне поєднання матеріалів. І одразу ж ми отримали ще одну новину. Цього разу про архітектурний шортліст Dezeen Awards. Це наш спосіб комунікувати для міжнародної аудиторії українські традиції та нагадувати про креативний потенціал сучасної української архітектури», — розповів БЖ співвласник і керуючий партнер YOD Group Володимир Непийвода.