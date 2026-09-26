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Український бренд Pilsok створив куртку з подушок безпеки: проєкт присвятили рятувальникам ДСНС

Ірина Маймур 26 вересня 2026
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Український бренд Pilsok створив SECOND LIFE — власну версію куртки Gobi італійського бренду Parajumpers із повторно використаних автомобільних подушок безпеки. Роботу присвятили рятувальникам ДСНС України та представили в Мілані в межах проєкту до 20-річчя Parajumpers.

Parajumpers — італійський бренд верхнього одягу, заснований 2006 року. Його дизайн натхнений екіпіруванням 210-ї рятувальної ескадрильї з Анкориджа на Алясці. Gobi — одна з головних моделей бренду: цей пуховий бомбер входить до серії Masterpiece від початку існування Parajumpers. До його ювілею 20 креаторам з різних країн запропонували створити власні інтерпретації Gobi.

Для SECOND LIFE команда Pilsok зберегла на подушках безпеки оригінальні маркування, шви та сліди попереднього використання. За задумом авторів, так первісна функція матеріалу — захищати життя — поєднується з темою пам’яті. У конструкцію куртки також інтегрували рюкзак і нанесли на неї символіку ДСНС.

Проєкт присвятили українським рятувальникам, які працюють під час російських атак та ліквідовують їхні наслідки. У Pilsok пояснюють, що через SECOND LIFE хотіли говорити про Україну мовою дизайну, пов’язавши захисну функцію матеріалу з порятунком і пам’яттю.

Pilsok — київський бренд рюкзаків і аксесуарів, заснований Дмитром Ісаєнком у 2007 році. Команда й раніше трансформувала автомобільні подушки безпеки: з них створювали рюкзаки та сумки, зберігаючи характерні шви й маркування матеріалу.

Виставку до 20-річчя Parajumpers відкрили 23 вересня під час Milan Fashion Week у Padiglione Visconti на Via Tortona 58. У ній зібрали 20 переосмислень Gobi, створених авторами з різних країн з використанням різних технік — від ремесел і скульптури до біоматеріалів та штучного інтелекту. Для відвідувачів виставка була відкрита 24–25 вересня. Після Мілана проєкт планують показати у Південній Кореї, Німеччині та Франції.

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