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У Львові облаштують меморіальний простір на честь розвідника Олега Бабія

Ірина Маймур 26 вересня 2026
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У Львові, у сквері імені Героя України Олега Бабія на Сихові, встановлять пам’ятну стелу та продовжать облаштування території. Наступний етап робіт 25 вересня підтримав виконавчий комітет Львівської міськради.

Першу чергу вже завершили — зокрема, облаштували частину хідників.

Над меморіалом працює команда Guess Line Architects на чолі з Андрієм Лесюком. Основою композиції стане конструкція з поперечних сталевих пластин, які формуватимуть образ шляху Олега Бабія. Його постать буде видно лише з певного ракурсу — за задумом авторів, це підкреслює, що пройдений ним маршрут був під силу тільки йому.

Для стели обрали неіржавну сталь. Вона відбиватиме небо та навколишній ландшафт, завдяки чому конструкція частково зливатиметься з середовищем. Архітектори пояснюють це відсиланням до роботи розвідника — бути частиною середовища й залишатися непомітним.

Форма монумента відсилатиме до крила сови — символу Головного управління розвідки. На сталевих площинах планують розмістити гравіювання з інформацією про Олега Бабія, зокрема про його 600-кілометровий вихід у глибокий тил противника для знищення бомбардувальника Ту-22М3. Там також буде гасло воєнної розвідки Sapiens dominabitur astris — «Мудрий пануватиме над зірками».

Маршрут розвідників також відтворять у ландшафтному оформленні скверу. Покриття доріжок із різних типів каменю має нагадувати про степи, болотисту місцевість і ліси, якими проходила розвідувальна група. В озелененні планують використати кизильник, міскантус і декоративні злаки. Автори також пов’язують різні типи каменю з трьома стихіями, у яких працює воєнна розвідка, — землею, водою та повітрям.

У міськраді планують поетапно завершити облаштування скверу протягом 2026–2027 років. Сам сквер назвали на честь Олега Бабія торік. Після завершення робіт у школах поруч із ним також планують показувати документальний фільм про розвідника, створений за участю його рідних та однокласників.

Олег Бабій — український військовий розвідник, Герой України. У серпні 2023 року він у складі розвідувальної групи пройшов пішки понад 600 кілометрів територією противника, щоб виконати бойове завдання зі знешкодження техніки, якою Росія обстрілювала Україну. Під час повернення група потрапила в засідку. 33-річний Бабій загинув, прикриваючи відступ побратимів. За виконання завдання йому посмертно присвоїли звання Героя України.

Візуалізації: Guess Line Architects
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