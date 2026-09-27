На Теремках у Києві протестували через вирубку дерев для теплотраси — акція завершилася сутичками

Сьогодні, 27 вересня, поруч із парком «Теремки» у Києві відбулася акція протесту проти вирубки дерев. Територію, де мають проводити роботи, огородили зеленим парканом. Вхід на неї перекриває поліція.



На акції були присутні дві групи: активісти, які виступають проти вирубки зеленої зони, та ті, хто підтримують прокладання теплотраси. За словами активістів, останні приїхали на окремій машині вже з готовими плакатами.

Активісти наголошують, що не заперечують проти будівництва теплотраси, але виступають проти вирубки дерев. Серед запропонованих ними альтернатив — прокласти теплотрасу вздовж дороги, щоб зберегти столітні дерева.

«Місцева влада маніпулює темою "тепло або парк" і критичністю ситуації в країні. Якби на самому початку був нормальний діалог з архітекторами і мешканцями, труба, ймовірно, лежала б тут само, але під стежкою, і більшість парку збереглася б. Те, що вони зараз роблять на інших ділянках Теремків — між деревами, — якраз показує, що ощадливий варіант був можливий», — розповів БЖ громадський діяч і учасник протесту Богдан Гдаль.

Чоловік, який представився головою будинкового комітету будинку на вулиці Заболотного, 116, навпаки, підтримує прокладання теплотраси, оскільки, за його словами, будинок постраждав від пошкодження опалення минулої зими.

«У нас були повністю пошкоджені труби опалення, полопалася каналізація. Весь масив — це близько 200 будинків, 50 тисяч людей — залишилися без опалення. Дуже багато пенсіонерів, людей похилого віку із серцево-судинними захворюваннями. Вони цього не витримали, і невідомо, скільки людей взагалі померло.

Якщо не буде побудована альтернативна теплотраса, це може призвести до ще гірших наслідків. Бо та відремонтована система — стара, її латали аварійні бригади з усієї України. Якщо вона знову пошкодиться — знову буде колапс, знову можуть бути летальні випадки, і буде завдано шкоди майну на мільйони гривень. Це вже кримінальна відповідальність.

Я вважаю, потрібно публічно повідомити всіх активістів, які проти будівництва: часу до нового опалювального сезону майже не залишилося. Треба терміново добудовувати цю теплотрасу. Якщо вона не буде добудована і без тепла залишаться три дитсадки, дві школи плюс мешканці — ви самі розумієте, яка це шкода», — розказав БЖ співрозмовник.

Активісти побоюються, що головна мета вирубки насаджень — це створення нових комунікацій для майбутнього житлового комплексу.

«Те, що вони тут будують — це ніяка не теплотраса. Це комунікації до ЖК, які знаходяться на межі з Києвом, саме в селищі Гатне по вулиці Абрикосовій. Там два 24- чи 30-поверхові будинки, які не мають ніяких комунікацій — ні води, ні каналізації. Оце їм їх ведуть», — заявила у розмові з БЖ активістка Таміла.

Акція протесту завершилася сутичками: представники молодіжної націоналістичної організації «Білий сектор» почали штурмувати огорожу, після чого між ними та поліцією виникла штовханина.

Також одна з учасниць протесту на ім'я Уляна повідомила, що під час сутички поліцейський вдарив її в ніс. У натовпі в цей момент жінки вигукували: «Не чіпайте дітей!».

1/ Мене вдарив поліцейський в обличчя.

Бо я захищала ветерана, якого він душив.

А ветерана душили, бо він прийшов захищати зелену зону на Теремках.

Цю історію продають як «парк проти тепла».

Це маніпуляція піарників Кличка pic.twitter.com/CSCnI1Quxg — U. (@ulndzhrlk) September 27, 2026

За словами протестувальниці, у ту мить вона намагалася захистити ветерана, якого душив поліцейський.