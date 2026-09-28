Стіві Вандер випустив чотири невидані пісні з альбому «Songs in the Key of Life», які записав 50 років тому

Стіві Вандер через 50 років після виходу альбому «Songs in the Key of Life» випустив чотири раніше невидані пісні, записані під час роботи над платівкою. Треки увійшли до нового однойменного EP, який вийшов напередодні ювілейного туру музиканта, пише The Guardian.

«Ми прожили з "Songs in the Key of Life" 50 років, але нам досі є що почути. Ми не додали ці пісні до альбому, але вони були частиною того, що я відчував і відкривав для себе під час його створення», — сказав Вандер.

До EP увійшли пісні «It’s Easier», «My Life Story of Love», «I Can See the Sun in Late December» та «I’m Into Livin’». Усі чотири композиції Вандер написав і спродюсував самостійно. «My Life Story of Love» він створив разом із колишньою учасницею The Supremes Сьюзей Ґрін.

Нові записи продовжують музичний стиль, який Вандер сформував у 1970-х. «It’s Easier» поєднує соул із босановою та розповідає про сумніви щодо кохання, «My Life Story of Love» — пісня про початок стосунків, а «I Can See the Sun in Late December» — повільна джазова композиція про оптимізм і самопізнання.

«I’m Into Livin’» побудована на фанковому звучанні. У ній Вандер відмовляється від колишнього способу життя з вечірками та численними романами й співає про рішення присвятити себе одній коханій людині.

У записі «I’m Into Livin’» також можна почути бек-вокал майбутніх зірок — Тельми Г'юстон і Деніс Вільямс. Вокальні партії виконала й Ширлі Брюер, яка раніше співала на «Songs in the Key of Life» у композиції «Ordinary Pain».

«Songs in the Key of Life» вийшов у 1976 році як подвійний альбом із 21 композицією. Платівка принесла Вандеру премію «Греммі» за альбом року та містить такі відомі пісні, як «Sir Duke», «As» та «Isn’t She Lovely».

Новий EP вийшов перед туром Вандера, присвяченому «Songs in the Key of Life». Музикант виконуватиме альбом повністю, починаючи з концерту 13 жовтня в Бірмінгемі. Після виступів у Європі він повернеться до Великої Британії, а потім проведе концерти у Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Детройті та Лос-Анджелесі.

Останнім новим релізом Вандера наразі залишається сингл «Can We Fix Our Nation’s Broken Heart», який він випустив у 2024 році. Його попередній студійний альбом «A Time to Love» вийшов ще у 2005 році.