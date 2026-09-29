SpaceX уперше вивела космічний корабель Starship на орбіту Землі

Космічний корабель Starship компанії SpaceX уперше вийшов на орбіту Землі під час 14-го випробувального польоту. Про це пише CNN.

Starship стартував із космодрому Starbase у Техасі. Попередні 13 випробувальних польотів системи проходили за суборбітальною траєкторією: корабель досягав космічного простору, але не залишався на орбіті Землі. Цього разу приблизно через 25 хвилин після старту Starship виконав маневр для виходу на орбіту.

На орбіті корабель розгорнув 26 супутників нового покоління Starlink V3. Це перші робочі супутники, які Starship доставив на орбіту. Раніше під час випробувань система вже тестувала механізм їхнього розгортання, однак ті апарати летіли за суборбітальною траєкторією.

Під час набору висоти один із вакуумних двигунів Raptor на Starship передчасно припинив роботу. Після перевірки даних команда все ж вирішила вивести корабель на орбіту, однак згодом SpaceX скоротила запланований майже десятигодинний політ приблизно до трьох годин.

Після цього Starship зійшов з орбіти, пройшов крізь атмосферу та виконав контрольований маневр перед приводненням у Тихому океані поблизу Гаваїв, після чого перекинувся на бік і вибухнув через займання залишків пального.

Starship — це багаторазова ракетно-космічна система SpaceX, яку компанія розробляє для вантажних і пілотованих польотів. Її також розробляють для майбутніх місячних місій NASA. У 2027 році в межах Artemis III агентство планує випробувати на навколоземній орбіті комерційні посадкові системи SpaceX і Blue Origin та відпрацювати їхнє стикування з кораблем Orion. Першу висадку астронавтів на Місяць у межах програми Artemis NASA планує на початок 2028 року під час місії Artemis IV.