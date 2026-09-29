«Поклик предків» Джека Лондона отримає ШІ-екранізацію — за неї візьметься продюсер «Гаррі Поттера»

Британський кінопродюсер Девід Баррон, який працював над шістьма фільмами про Гаррі Поттера, продюсуватиме нову екранізацію роману Джека Лондона «Поклик предків». Стрічку створюватимуть із використанням генеративного штучного інтелекту, пише Deadline.

Сценаристом і режисером стане Саймон Рамлі. Виробництво веде nmatic — лондонська креативна продакшн-студія, яка поєднує генеративний ШІ з традиційними технологіями кіновиробництва. Для складніших сцен у фільмі також використовуватимуть комп’ютерну графіку та звичайні візуальні ефекти.

Історію планують розповісти з суб’єктивної перспективи пса Бака. Автори називають майбутню стрічку першою екранізацією, яка у такий спосіб точніше передасть роман Лондона. Баррон пояснює, що суворі пейзажі Аляски та сцени сутичок собак і вовків раніше було складно й дорого відтворювати в кіно.

«Технології нарешті наздогнали задум Лондона», — зазначив продюсер.

«Поклик предків» вийшов 1903 року. Роман розповідає про Бака — помісь сенбернара та шотландської вівчарки, якого викрадають із дому в Каліфорнії та продають як їздового собаку на північ під час Клондайкської золотої лихоманки. Там він поступово пристосовується до життя в дикій природі.

Роман уже неодноразово переносили на екран. Остання велика екранізація вийшла 2020 року в українському прокаті під назвою «Поклик пращурів». Її зняв Кріс Сандерс за сценарієм Майкла Гріна, а одну з головних ролей виконав Гаррісон Форд.

Разом із Барроном новий фільм продюсуватимуть Марк Сенделл і Нік Прайс. Дату прем’єри та акторський склад поки що не оголошували.