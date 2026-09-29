Продюсер нової «Оселі зла» працює над проєктом за мотивами серії ігор «Сайлент Гілл»

Американський продюсер Рой Лі, який працював над новою «Оселею зла», взявся за проєкт за мотивами серії горор-ігор «Сайлент Гілл». Про це стало відомо з профайлу продюсера у The Wall Street Journal, де «Сайлент Гілл» згадується серед приблизно 20 фільмів і серіалів за мотивами відеоігор, що перебувають у розробці або виробництві.

Подробиць про новий проєкт поки що майже немає. Невідомо, чи це буде повнометражний фільм або серіал і на якому етапі перебуває розробка. Сценариста, режисера й акторський склад також не оголошували.

Рой Лі спеціалізується, зокрема, на горорах і екранізаціях. Серед його робіт — «Дзвінок», «Прокляття», «Воно» та «Варвар». Він також став одним із продюсерів нової «Оселі зла» режисера Зака Креггера, яка вийшла у вересні 2026 року.

«Сайлент Гілл» уже тричі переносили на великий екран. Перший фільм «Сайлент Гілл» режисера Крістофа Ганса вийшов 2006 року, а 2012-го з’явилося продовження «Сайлент Гілл 2». Третя екранізація — «Сайлент Гілл. Повернення» — вийшла на початку 2026 року. Її також зняв Ганс, взявши за основу сюжет гри «Сайлент Гілл 2».

«Сайлент Гілл. Повернення» отримав переважно негативні відгуки критиків і показав слабкі результати в прокаті.

Konami — японський розробник і видавець відеоігор, якому належить франшиза «Сайлент Гілл», — продовжує розвивати ігрову серію, однак поки що не повідомляв, чи пов’язаний проєкт Роя Лі з іншими неанонсованими роботами за франшизою.