У Львові трамваї й тролейбуси зможуть працювати понад 7 годин без електропостачання

Львів планує створити першу в Україні систему енергетичної стійкості громадського електротранспорту, яка дозволить трамваям і тролейбусам працювати понад сім годин без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для цього місто залучить €21 мільйон від Європейського банку реконструкції та розвитку. Меморандум про проєкт підписали мер Львова Андрій Садовий, президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо та директорка «Львівелектротрансу» Ірина Іванишин.

Проєкт має забезпечити електротранспорт резервним живленням у разі перебоїв з електроенергією. «Львівелектротранс» щодня перевозить понад 150 тисяч пасажирів. На підприємстві працюють близько 150 трамваїв і тролейбусів.

За підтримки банку місто, зокрема, придбало нові трамваї та тролейбуси, реконструювало трамвайне депо й тролейбусну контактну мережу, модернізувало тягові підстанції та збудувало одну нову. Серед інших проєктів — будівництво трамвайної лінії на Сихів, впровадження електронного квитка, біогазовий проєкт і ремонти міської інфраструктури.

Під час зустрічі також обговорили інші проєкти, які Львів хотів би реалізувати за підтримки ЄБРР. Серед них — продовження трамвайної лінії на Миколайчука, новий хірургічний корпус центру UNBROKEN, центр лікування підліткових залежностей, а також програми для ветеранів, медиків та освітні проєкти.

ЄБРР працює в Україні з 1993 року. За весь період банк профінансував українські проєкти на загальну суму близько €23 мільярдів.