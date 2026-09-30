Режисер Девід Фінчер не продовжить угоду з Netflix — останнім проєктом стане фільм із Бредом Піттом

Американський режисер Девід Фінчер, автор «Бійцівського клубу», «Зодіаку» та «Соціальної мережі», вирішив не продовжувати довгострокову угоду зі стримінговим сервісом Netflix, яка завершується у 2027 році. Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, Фінчер більше не бачить потреби бути пов’язаним масштабною угодою з однією компанією. Його представник коментувати рішення відмовився.

Фінчер співпрацює з Netflix понад десять років — ще з «Карткового будинку», для якого поставив перші епізоди. У 2020 році він уклав зі стримінгом ексклюзивну угоду, а згодом зняв для нього «Манк» і «Убивцю». Після «Загубленої» 2014 року всі його наступні повнометражні режисерські роботи були пов’язані саме з Netflix.

Останнім великим проєктом Фінчера в межах нинішньої співпраці з Netflix стане стрічка «Нові пригоди й халепи Кліффа Бута» («The Further Mis-Adventures of Cliff Booth») із Бредом Піттом — продовження історії героя з «Одного разу в… Голлівуді». Сценарій до фільму написав Квентін Тарантіно.

Рішення Фінчера не означає повного розриву з Netflix: за даними Bloomberg, режисер і після завершення угоди може знімати для стримінгу окремі фільми.