Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У В’єтнамі збудують найбільший стадіон країни — із розсувним дахом і фасадом, натхненим пальмами

Ірина Маймур 30 вересня 2026
351

Міжнародна архітектурна студія Populous представила проєкт національного стадіону Rach Chiec у Хошиміні на 70 тисяч глядачів. Після завершення він має стати найбільшим стадіоном В’єтнаму — нинішній національний стадіон Мі Дінь у Ханої вміщує близько 40 тисяч людей, пише Dezeen.

Натхненням для форми стадіону та його фасаду стали ніпові пальми, які ростуть уздовж місцевих річок. Споруду накриють повністю розсувним дахом із шумоізоляцією: він має допомагати контролювати умови всередині арени та зменшувати шум під час концертів і великих подій для сусідніх житлових районів.

Rach Chiec стане центральною частиною однойменного спортивного комплексу площею 186,78 гектара. Крім стадіону, там планують збудувати арену на 18 тисяч місць, водний і тренувальні центри, багатофункціональні зали та об’єкти спортивної медицини. Між ними облаштують парк, громадські простори й набережну.

Комплекс спроєктували так, щоб він міг приймати змагання приблизно з 90% олімпійських видів спорту. В’єтнам розглядає його як майданчик для великих міжнародних турнірів, зокрема Ігор Південно-Східної Азії та Кубка Азії, а в тривалішій перспективі — як частину підготовки інфраструктури, необхідної для потенційного проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Генеральний план комплексу також розробила Populous. Церемонія початку його реалізації відбулася в січні 2026 року, однак концепцію самого 70-тисячного стадіону команда продовжує розробляти. Загальну вартість комплексу оцінюють у понад 145 трильйонів в’єтнамських донгів.

Populous спеціалізується на спортивній архітектурі та великих громадських об’єктах. Серед її проєктів — стадіони й арени у США, Великій Британії, Португалії та Саудівській Аравії.

Візуалізації: Populous / Dezeen
Мітки
Новини
Читайте також
Культову голлівудську акторку Ґрету Ґарбо відтворили за допомогою ШІ для реклами підшипників Науковці відтворили обличчя людини, яка жила близько 315 тисяч років тому McDonald’s скорочує меню в усіх ресторанах України через російський удар по складу Режисер Девід Фінчер не продовжить угоду з Netflix — останнім проєктом стане фільм із Бредом Піттом
Ель із блакитним сиром чи з метеоритом — дивний тест на знання дивного пива 30 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 56 26 вересня 2026 «Брати» — серіал із Макконагі та Гаррельсоном про… Макконагі та Гаррельсона 25 вересня 2026 Увічніть мою музику: обкладинки, що стали відомішими за самі альбоми 24 вересня 2026 Серіал «Кульгаві коні» — мейнстрим, на який ми справді заслужили 24 вересня 2026 Джону Колтрейну — сто років: ось 20 альбомів для охочих врізати джазу 23 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку