У В’єтнамі збудують найбільший стадіон країни — із розсувним дахом і фасадом, натхненим пальмами

Міжнародна архітектурна студія Populous представила проєкт національного стадіону Rach Chiec у Хошиміні на 70 тисяч глядачів. Після завершення він має стати найбільшим стадіоном В’єтнаму — нинішній національний стадіон Мі Дінь у Ханої вміщує близько 40 тисяч людей, пише Dezeen.

Натхненням для форми стадіону та його фасаду стали ніпові пальми, які ростуть уздовж місцевих річок. Споруду накриють повністю розсувним дахом із шумоізоляцією: він має допомагати контролювати умови всередині арени та зменшувати шум під час концертів і великих подій для сусідніх житлових районів.

Rach Chiec стане центральною частиною однойменного спортивного комплексу площею 186,78 гектара. Крім стадіону, там планують збудувати арену на 18 тисяч місць, водний і тренувальні центри, багатофункціональні зали та об’єкти спортивної медицини. Між ними облаштують парк, громадські простори й набережну.

Комплекс спроєктували так, щоб він міг приймати змагання приблизно з 90% олімпійських видів спорту. В’єтнам розглядає його як майданчик для великих міжнародних турнірів, зокрема Ігор Південно-Східної Азії та Кубка Азії, а в тривалішій перспективі — як частину підготовки інфраструктури, необхідної для потенційного проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Генеральний план комплексу також розробила Populous. Церемонія початку його реалізації відбулася в січні 2026 року, однак концепцію самого 70-тисячного стадіону команда продовжує розробляти. Загальну вартість комплексу оцінюють у понад 145 трильйонів в’єтнамських донгів.

Populous спеціалізується на спортивній архітектурі та великих громадських об’єктах. Серед її проєктів — стадіони й арени у США, Великій Британії, Португалії та Саудівській Аравії.