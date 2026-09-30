McDonald’s скорочує меню в усіх ресторанах України через російський удар по складу

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах України. Причиною стало пошкодження складу логістичного партнера мережі під час російської дронової атаки, повідомили в соцмережах компанії.

Через це частина страв може бути недоступною, а меню відрізнятиметься залежно від ресторану. Перевірити актуальний асортимент можна в застосунку McDonald’s, сервісах доставки або безпосередньо в закладі. Коли мережа повернеться до повного меню, у компанії не повідомляють.

Склад у Броварському районі Київщини атакували 25 вересня. Після удару там виникла пожежа. McDonald’s тоді підтвердила ураження об’єкта свого логістичного партнера та повідомила, що ніхто не постраждав.

Одразу після атаки компанія заявляла, що ресторани працюють у звичному режимі, а можливий вплив на постачання ще оцінюють. За кілька днів мережа оголосила про скорочення меню вже по всій Україні.