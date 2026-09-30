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Науковці відтворили обличчя людини, яка жила близько 315 тисяч років тому

Ірина Маймур 30 вересня 2026
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Науковці створили цифрову реконструкцію обличчя людини, останки якої знайшли на археологічній пам’ятці Джебель-Ірхуд у Марокко. Їхній вік оцінюють приблизно у 315 тисяч років, повідомляє DailyMail.

Для реконструкції науковці створили 3D-модель черепа на основі знайдених фрагментів, а також решток щелепи та зубів. До неї додали м’язи, жирову тканину та шкіру — їхню товщину й розташування визначали за анатомічними даними сучасної людини.

У результаті команда отримала дві версії обличчя. Перша — чорно-біла наукова реконструкція, яка показує анатомічну будову. Друга — реалістичний кольоровий портрет із волоссям і бородою, який дає змогу уявити, який вигляд міг мати ранній Homo sapiens.

Водночас реалістичне зображення не є точним портретом конкретної людини. За викопними рештками неможливо достовірно визначити колір шкіри, зачіску чи рослинність на обличчі. Крім того, реконструкція базується на композитній моделі, створеній із матеріалів Джебель-Ірхуда, тому вона відтворює зовнішність не одного конкретного індивіда.

Останки людей у Джебель-Ірхуді почали знаходити ще у 1960-х роках. Їхній вік спочатку оцінювали значно скромніше, однак у 2017 році нові дослідження датували знахідки приблизно 315 тисячами років і віднесли їх до ранніх Homo sapiens. Це зробило Джебель-Ірхуд одним із ключових місць для дослідження ранніх етапів еволюції нашого виду та підтримало уявлення про те, що формування Homo sapiens відбувалося в різних частинах Африки.

Дослідження реконструкції очолив бразильський фахівець із 3D-моделювання Сісеру Мораес. До роботи також долучилися науковці з університетів і дослідницьких установ Австралії, Італії, Польщі, Бразилії, Малайзії та Індії.

Зображення: Cicero Moraes et al. / Heritage
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