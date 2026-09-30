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Культову голлівудську акторку Ґрету Ґарбо відтворили за допомогою ШІ для реклами підшипників

Іван Назаренко 30 вересня 2026
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Шведська промислова компанія SKF випустила рекламу з цифровою версією культової акторки епохи німого кіно Ґрети Ґарбо, створеною за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє The Guardian.

Реклама присвячена кульковим підшипникам SKF. У ній ШІ-версія Ґарбо говорить про втрати енергії через тертя, а наприкінці вимовляє репліку з фільму «Гранд-готель»: «Я хочу побути сама».

Для створення цифрової Ґарбо автори не використовували її фотографії чи відео через обмеження, пов'язані з авторськими правами. Натомість зовнішність акторки відтворювали за текстовим описом. Потім жива акторка зіграла сцену, а її зовнішність замінили ШІ-версією Ґарбо. Голос відтворили на основі запису з одного з фільмів акторки.

Ґрета Ґарбо була однією з головних зірок Голлівуду 1920–1930-х років. Вона почала кар'єру в епоху німого кіно, а потім успішно перейшла до фільмів зі звуком. Серед її найвідоміших робіт — «Гранд-готель» та «Каміла». У 1955 році вона отримала почесний «Оскар» за внесок у кінематограф.

Ґарбо завершила акторську кар'єру в 1941 році та майже не з'являлася на публіці. Акторка померла у 1990 році у Нью-Йорку у віці 84 років.

Використання образу Ґарбо пов'язане з історією її співпраці зі SKF. Другою роллю акторки в кіно став рекламний фільм 1921 року, створений за участю шведської компанії, яка базується в Гетеборзі.

Один із трьох родичів, які керують спадщиною Ґарбо, Крейґ Райсфілд розповів The Guardian, що був вражений результатом. Він особисто знав акторку, коли вона жила в Нью-Йорку, і назвав цифрову версію дуже схожою на неї.

За словами Райсфілда, після роботи над рекламою він не виключає можливості появи ШІ-версії Ґарбо вже у художньому фільмі. «Я не скажу ні», — відповів він на запитання про потенційну роль цифрової Ґарбо.

Спадкоємці контролюють права на ім'я, зображення, голос і публічний образ акторки. Після її смерті образ Ґарбо вже використовували у рекламних кампаніях модні будинки Ferragamo, Gucci та Louis Vuitton, однак реклама SKF стала першою її появою у рухомому зображенні за допомогою ШІ.

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