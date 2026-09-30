Stone Island випустив документальний фільм про колекціонерів бренду із семи міст світу

Італійський бренд одягу Stone Island, відомий технологічними тканинами та куртками з нашивкою-компасом, випустив документальний фільм «Passport» про приватних колекціонерів речей бренду. Його знімали у семи містах семи країн — Лондоні, Парижі, Неаполі, Нью-Йорку, Торонто, Сеулі та Токіо.

Режисером фільму став Ґленн Кітсон. Стрічку знімали на вінтажні цифрові камери. «Passport» поєднує тревелог та серію інтерв’ю з вісьмома колекціонерами. Герої показують власні архіви Stone Island і розповідають про свій зв’язок із маркою та про те, як її речі сприймають у культурному контексті різних міст.

«Passport» пов’язаний із проєктом «Selected Works ’982–’026: Stone Island — The Collector Series», який триває у The Corner Shop лондонського універмагу Selfridges із 21 вересня до 6 листопада. Це перша офіційна співпраця Stone Island із незалежними колекціонерами, які збирають і досліджують речі марки.

У межах проєкту в Selfridges по черзі представляють приватні архіви колекціонерів поряд із нинішніми колекціями Stone Island та окремими ексклюзивними речами. Серед учасників — колекціонери Арко Мар, Луїс Голсґроув та SimJae, а також магазини Better Gift Shop, 194 Local, Pezze, токійський ’bout і паризький Metallic Curtain.