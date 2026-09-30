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Керівник Ейфелевої вежі залишить посаду після скандалу через усунення жінок-співробітниць від роботи

Іван Назаренко 30 вересня 2026
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Генеральний директор компанії SETE, яка управляє Ейфелевою вежею, Патрік Бранко Руво залишить посаду наприкінці року після скандалу навколо візиту індуїстської релігійної делегації. Під час її перебування на вежі жінок-співробітниць попросили залишити робочі місця та не заходити в окремі зони, пише BBC.

Делегація з близько 100 людей, пов’язана з індуїстським рухом BAPS, відвідала Ейфелеву вежу на початку вересня. Представники організації попросили організувати візит так, щоб мінімізувати контакти з жінками.

SETE заявила, що внутрішнє розслідування виявило «операційні помилки та недоліки» в організації візиту. У компанії назвали рішення усунути жінок-співробітниць неприйнятним.

За словами представника профспілки, жінок попросили залишити свої робочі місця, через що вони почувалися приниженими. Працівники також розповіли, що під час перебування делегації їм заборонили проходити через певні ділянки вежі.

Скандал спричинив страйк працівників, через який Ейфелеву вежу тимчасово закрили для відвідувачів. Інцидент також розкритикували французькі політики.

Президентка Національних зборів Франції Яель Брон-Піве заявила, що не дозволить змушувати жінок відступати, щоб задовольнити вимоги іноземних відвідувачів. Мер Парижа, соціаліст Емманюель Грегуар назвав рішення абсурдним, несправедливим і неприйнятним та розпорядився провести два окремі розслідування.

Голова SETE Аріель Вайль заявив, що компанія запровадить заходи та навчальні програми для працівників, спрямовані на забезпечення гендерної рівності.

BAPS — індуїстський релігійний рух, який дотримується розділення чоловіків і жінок, зокрема під час відвідування храмів. Організація заявила, що гендерну сегрегацію запроваджено заради користі жінок.

Після скандалу BAPS вибачилася за «будь-який біль чи незручності», які міг спричинити візит, і заявила, що вірить в «універсальні цінності взаємної поваги та служіння».

BAPS має храми у великих містах світу, зокрема в Лондоні, Лос-Анджелесі та Сіднеї. Її віровчення базується на вченні Свамінараяна — індуїстського аскета кінця XVIII століття, якого послідовники вважають втіленням бога Вішну.

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