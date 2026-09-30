Палац одружень у Києві поки що не реставруватимуть повністю: будівлю хочуть законсервувати

Київ не планує проводити масштабної реставрації Центрального палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, під час повномасштабної війни. У КМДА заявили, що зараз ідеться лише про мінімальні роботи, необхідні для збереження будівлі.

Близько 280 млн грн — це загальна договірна вартість багаторічного проєкту реставрації та пристосування Палацу до сучасного використання. На 2026 рік на роботи передбачили 48,9 млн грн, однак цей обсяг фінансування та сам перелік робіт тепер переглядають.

У КМДА планують залишити лише кошти, необхідні для консервації будівлі, щоб зупинити її подальше руйнування. Решту передбачених на цей рік грошей мають спрямувати на першочергові потреби міста.

«Залишиться лише той мінімум, який збереже будівлю від руйнування. Наше завдання — законсервувати Палац і зберегти його, щоб після перемоги, коли будуть відповідні безпекові та фінансові можливості, повернутися до проєкту», — заявила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

У липні ми писали про тендер на реставрацію Палацу одружень з очікуваною вартістю 279 579 671 грн. Проєкт передбачав комплексне відновлення будівлі та її пристосування під Центр надання адміністративних послуг КМДА.

Зокрема, планували облаштувати безбар’єрний доступ — ліфт і підйомники, а в підвалі зробити укриття на період воєнного стану. На першому поверсі мали розмістити головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні й допоміжні приміщення ЦНАПу та конференц-залу.

Також проєкт передбачав відновлення фасадів, оновлення гранітного облицювання цоколю та парадних сходів і впорядкування території навколо будівлі. Під час реставрації планували зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени.

Палац одружень звели 1982 року за проєктом Вадима Гопкала, Вадима Гричини та Ірини Гричини. Будівля є об’єктом культурної спадщини. У власність територіальної громади її повернули у 2024 році. За даними КМДА, комплексного ремонту тут не проводили з 1986 року, а частина конструкцій та інженерних мереж потребує відновлення.