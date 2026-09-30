Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Палац одружень у Києві поки що не реставруватимуть повністю: будівлю хочуть законсервувати

Ірина Маймур 30 вересня 2026
670
Палац одружень у Києві поки що не реставруватимуть повністю: будівлю хочуть законсервувати

Київ не планує проводити масштабної реставрації Центрального палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, під час повномасштабної війни. У КМДА заявили, що зараз ідеться лише про мінімальні роботи, необхідні для збереження будівлі.

Близько 280 млн грн — це загальна договірна вартість багаторічного проєкту реставрації та пристосування Палацу до сучасного використання. На 2026 рік на роботи передбачили 48,9 млн грн, однак цей обсяг фінансування та сам перелік робіт тепер переглядають.

У КМДА планують залишити лише кошти, необхідні для консервації будівлі, щоб зупинити її подальше руйнування. Решту передбачених на цей рік грошей мають спрямувати на першочергові потреби міста.

«Залишиться лише той мінімум, який збереже будівлю від руйнування. Наше завдання — законсервувати Палац і зберегти його, щоб після перемоги, коли будуть відповідні безпекові та фінансові можливості, повернутися до проєкту», — заявила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

У липні ми писали про тендер на реставрацію Палацу одружень з очікуваною вартістю 279 579 671 грн. Проєкт передбачав комплексне відновлення будівлі та її пристосування під Центр надання адміністративних послуг КМДА.

Зокрема, планували облаштувати безбар’єрний доступ — ліфт і підйомники, а в підвалі зробити укриття на період воєнного стану. На першому поверсі мали розмістити головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні й допоміжні приміщення ЦНАПу та конференц-залу.

Також проєкт передбачав відновлення фасадів, оновлення гранітного облицювання цоколю та парадних сходів і впорядкування території навколо будівлі. Під час реставрації планували зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени.

Палац одружень звели 1982 року за проєктом Вадима Гопкала, Вадима Гричини та Ірини Гричини. Будівля є об’єктом культурної спадщини. У власність територіальної громади її повернули у 2024 році. За даними КМДА, комплексного ремонту тут не проводили з 1986 року, а частина конструкцій та інженерних мереж потребує відновлення.

Фото на обкладинці: Rasal Hague / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Картину Ван Гога, яку оцінюють у $180 мільйонів, продадуть на аукціоні — вона може побити рекорд серед робіт художника Stone Island випустив документальний фільм про колекціонерів бренду із семи міст світу Керівник Ейфелевої вежі залишить посаду після скандалу через усунення жінок-співробітниць від роботи Культову голлівудську акторку Ґрету Ґарбо відтворили за допомогою ШІ для реклами підшипників
Ель із блакитним сиром чи з метеоритом — дивний тест на знання дивного пива 30 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 56 26 вересня 2026 «Брати» — серіал із Макконагі та Гаррельсоном про… Макконагі та Гаррельсона 25 вересня 2026 Увічніть мою музику: обкладинки, що стали відомішими за самі альбоми 24 вересня 2026 Серіал «Кульгаві коні» — мейнстрим, на який ми справді заслужили 24 вересня 2026 Джону Колтрейну — сто років: ось 20 альбомів для охочих врізати джазу 23 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку