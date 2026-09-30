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Картину Ван Гога, яку оцінюють у $180 мільйонів, продадуть на аукціоні — вона може побити рекорд серед робіт художника

Іван Назаренко 30 вересня 2026
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У листопаді на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продадуть 12 картин із колекції аргентинської родини Блак’єр-Аррієта. Про це повідомляє The Art Newpaper.

Їхня загальна оцінка становить близько $450 мільйонів, а картина Вінсента Ван Гога «Каштан із рожевими й білими квітами» («Châtaignier en fleurs roses et blanches») може встановити новий аукціонний рекорд художника.

Твір Ван Гога написано у травні 1890 року, за кілька місяців до смерті художника. Sotheby’s оцінює його у $180 мільйонів, однак голова аукціонного дому з імпресіоністського та модерного мистецтва Гелена Ньюман вважає, що картина може продатися за $200 мільйонів або дорожче.

Нинішній рекорд Ван Гога на аукціонах становить $117 мільйонів. У 2022 році за цю суму на Christie’s у Нью-Йорку продали «Сад із кипарисами» («Verger avec cyprès») — картину 1888 року з колекції співзасновника Microsoft Пола Аллена.

Ще однією головною роботою продажу стане «Арлекін» («Arlequin») Поля Сезанна, яку Sotheby’s оцінює приблизно у $120 мільйонів. Якщо її продадуть за цією ціною, вона може встановити аукціонний рекорд художника. Востаннє картину показували в Лондоні у 1954 році.

Зображення: Paul Cézanne / Wikimedia Commons

Колекцію збирали аргентинські промисловці Неллі Аррієта де Блак’єр та її чоловік Карлос Педро Блак’єр. Протягом десятиліть значна частина картин зберігалася в їхньому маєтку Ла-Біснага неподалік Буенос-Айреса. У 1995 році New York Times називала Неллі Аррієту де Блак’єр власницею найбільшої приватної колекції мистецтва в Аргентині.

Подружжя регулярно приїжджало до Лондона у 1970-х роках і купувало там витвори мистецтва. Сім із 12 картин, які Sotheby’s виставить на торги, свого часу придбали в лондонській галереї Lefevre на Брутон-стріт.

Неллі Аррієта де Блак’єр померла у 2020 році, її чоловік — у 2023-му. Нині родина зберігає частину аргентинської та латиноамериканської колекції, а європейські роботи виставляє на продаж.

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