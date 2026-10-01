Київський бренд Syndicate зняв з продажу футболку «Sorry, it’s my first war» після критики в соцмережах

Київський бренд вуличної моди Syndicate зняв з продажу футболку з написом «Sorry, it’s my first war» («Вибачте, це моя перша війна») після негативної реакції в соцмережах. Про це бренд повідомив в Instagram.

У Syndicate заявили, що не очікували такої реакції до запуску футболки, та вибачилися. За словами команди, спочатку річ не планували продавати окремо — вона була частиною колекції та показу бренду на Ukrainian Fashion Week SS27.

Після показу бренд почав отримувати запити від людей, які хотіли придбати футболку, і вирішив випустити її окремо. Перед запуском у Syndicate обговорювали напис усередині команди та з людьми з різним досвідом війни, однак зрештою вирішили, що поза контекстом показу його можуть сприймати інакше.

Користувачі інтернету звинувачували бренд в експлуатації та монетизації теми війни, а також звертали увагу на формулювання напису, адже війна в Україні триває з 2014 року, а не почалася у 2022-му.

На самому показі футболка була частиною ширшої концепції. Фінал шоу Syndicate також побудували навколо теми війни та життя в ній: дві моделі вийшли в одязі з водорозчинного матеріалу, який під штучним дощем почав розпадатися. Під ним були чорні футболки з написом «I’m here».