На Хортиці у Запоріжжі в межах «ГогольFest» відкрили простір пам’яті полеглих військових — там висадили понад 500 дерев

На острові Хортиця у Запоріжжі відбувся мистецький перформанс «Коло пам’яті», присвячений полеглим захисникам і захисницям України. Подія стала частиною міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «ГогольFest Pokrova» та відкрила майбутній Парк Честі.

Парк створюють як простір пам’яті та життя. Запоріжці висадили сад із понад 500 дерев на честь загиблих військових. Під час перформансу воду із символічного джерела життя використали, щоб полити ці дерева.

Центральним елементом дійства стало коло навколо водного резервуара. Вода символізувала життя та силу, що живить наступні покоління, каміння — пам’ять, а вогонь і світло — боротьбу та оновлення.

Перформанс розпочався у темряві зі звучання запорізьких тулумбасів. Пізніше до нього долучився гурт Dakh Daughters, які створили музику спеціально для церемонії. На великих екранах козацькі мотиви та українські орнаменти поступово змінювалися образами сучасної війни.

У дійстві також взяли участь танцівники та артисти вогняного шоу. Під час церемонії на майданчику з’явилися підсвічені фотографії полеглих воїнів, а перформерки набрали воду з джерела та полили нею дерева, висаджені на честь воїнів.

Режисером «Кола пам’яті» став Владислав Троїцький. Перформативну частину курували Тетяна Тізенберг та запорізька театральна платформа «Дім актора».

Парк Честі має стати постійним простором, де можна буде згадувати полеглих, доглядати за висадженими на їхню честь деревами та повертатися до місця пам’яті.

«Коло пам’яті» відбулося в межах «ГогольFest Pokrova», який триває у Запоріжжі 1–4 жовтня. Цьогоріч близько 95% програми фестивалю перенесли в укриття.