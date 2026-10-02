Каньє Вест не виступить у Росії: два концерти репера у Санкт-Петербурзі скасували

Два концерти американського репера Каньє Веста у Санкт-Петербурзі скасували після кількох тижнів суперечливих заяв щодо їх проведення. Виступи мали відбутися 10 та 11 жовтня на «Газпром Арені», а квитки на них уже розпродали, пише The Guardian.

Про скасування повідомила московська Say Agency, яка організовувала концерти. У заяві в Telegram агентство написало, що виступи не зможуть відбутися у заплановані дати.

Становище концертів залишалося невизначеним ще із серпня. Спочатку «Газпром Арена» активно рекламувала виступи репера, а після розпродажу квитків заявила, що не укладала договору на оренду стадіону з організаторами.

У зв’язку з цим арена повідомила, що концерти не можуть відбутися на її майданчику, і зазначила, що отримувала скарги щодо майбутніх виступів.

Водночас Say Agency тоді заперечувала скасування концертів і продовжувала заявляти, що вони відбудуться. Тепер саме агентство повідомило про їх скасування.

Проведення концертів також критикували російські посадовці. Представниця МЗС РФ Марія Захарова називала виступи неприйнятними через публічну героїзацію Адольфа Гітлера з боку Веста.

Депутат Ніколай Новічков закликав перевірити репера через його висловлювання про Гітлера та заявляв, що концерти не повинні відбуватися без його публічної підтримки Росії у війні проти України.

У 2025 році Вест продавав футболки зі свастикою та випустив трек «Heil Hitler». У січні 2026-го він опублікував у Wall Street Journal заяву з вибаченнями, в якій заперечив, що є нацистом або антисемітом.

Російські концерти мали стати частиною світового туру репера на підтримку його 12-го сольного альбому «Bully», який вийшов у березні. Водночас виступи Веста останнім часом неодноразово стикалися з обмеженнями через його антисемітські висловлювання.

У квітні його концерт у Франції перенесли після того, як Вест не отримав британську візу, через що також скасували його виступи на лондонському фестивалі Wireless. У липні концерт Ye в італійському Реджо-Емілія заборонив префект після того, як представники місцевої єврейської громади висловили занепокоєння.

Попри суперечки, протягом 2026 року Каньє Вест виступав у США, Туреччині, Нідерландах, Грузії, Албанії, Португалії та Казахстані.