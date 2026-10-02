Художниця Kinder Album вперше показала обличчя після понад десяти років анонімності

Українська художниця Kinder Album, яка понад десять років працювала під псевдонімом і не показувала обличчя широкій публіці, вперше розкрила свою особистість в інтерв’ю Harper’s Bazaar Ukraine.

Справжнє ім’я мисткині — Лідія.

Під псевдонімом Kinder Album вона почала працювати у 2012 році. Однією з причин анонімності була її робота з дітьми: художниця вже 17 років керує студією «Каляки-Маляки» й не хотіла, щоб батьки вихованців знали про еротичну частину її творчості.

Згодом її мистецька діяльність вийшла за межі Львова й України, роботи почали виставляти галереї та музеї, а в професійному середовищі її й без того давно знали в обличчя. За словами мисткині, у якийсь момент потреба зберігати анонімність просто зникла.

На рішення також вплинуло те, що Kinder Album фотографує жінок, зокрема оголених, і говорить про право відкрито виявляти сексуальність, але сама при цьому залишалася невидимою для широкої аудиторії.

«Цим інтерв’ю я просто ставлю крапку в історії з анонімністю. Кінець секретності. Я виходжу до більшого кола людей, не тільки з художнього середовища, а й до поціновувачів мистецтва», — сказала художниця.

Ще одним поштовхом стала критика Jam Factory Art Center. Художниця не погодилася з рішенням інституції продовжувати співпрацю з куратором, який виїхав за кордон за дозволом Міністерства культури та не повернувся в Україну. За словами Kinder Album, після цього їй стало важливо, щоб було зрозуміло, хто саме висловлює позицію, а опоненти могли відповідати їй напряму.

Kinder Album працює з живописом, графікою, керамікою, фотографією та ткацтвом. Її перша виставка відбулася 2013 року у львівській галереї «Дзиґа», а у 2015-му вона була номінанткою PinchukArtCentre Prize.