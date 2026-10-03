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Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві — рух перекрито

Ірина Маймур 03 жовтня 2026
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Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві — рух перекрито

Вранці 3 жовтня росіяни атакували Північний міст у Києві. Внаслідок влучання пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, рух із лівого на правий берег перекрили, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом він уточнив, що на мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна мережа тролейбусів.

Через перекриття мосту затримувався рух автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47. Спочатку автобуси № 21, 73 і 101 спрямували через Подільський мостовий перехід, метро «Поштова площа» та Європейську площу. О 07:57 автобуси № 21, 73, 101 і 114 відновили рух за своїми маршрутами, однак курсують із відхиленням від графіка.

Тролейбуси № 29, 30, 31 і 47 поки курсують за зміненими схемами. На лівому березі вони їздять від вулиці Милославської до Дарницької площі. На правому — від залізничної платформи «Куренівка», метро «Лук’янівська», вулиці Кадетський Гай та метро «Мінська» до метро «Почайна».

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Це вже другий київський міст, який росіяни атакували протягом останніх днів. 1–2 жовтня кілька разів під ударами був Південний міст. 1 жовтня Кличко повідомив про два влучання поблизу його опорної частини, а ввечері — ще про одне влучання в дорожнє полотно. 2 жовтня мер двічі повідомляв про нові влучання в міст.

Фото на обкладинці: Ilya K / Wikimedia Commons
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