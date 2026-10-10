У всесвіті «Аватара» вийде новий анімаційний серіал — показали перші кадри

Стримінгова платформа Paramount+ замовила новий анімаційний серіал «Аватар Курук: Хвиля хаосу» (Avatar Kuruk: Wave of Chaos), який стане приквелом «Аватара: Останнього захисника». Проєкт про юного Аватара з Племені Води представили 9 жовтня на фестивалі New York Comic Con, повідомляє Reuters.

Головним героєм стане Курук, який жив за три покоління до Аанга. У послідовності перевтілень після нього Аватарами були Кіоші, Року та Аанг.

За офіційним описом, Курук — бунтівний підліток, який вирішує порушити тисячолітні традиції навчання Аватарів. Замість звичних занять із наставником він вирушає в подорож світом, щоб опанувати чотири стихії — воду, землю, вогонь і повітря.

Під час пригод Курукові доведеться тікати від розгніваного вчителя, протистояти піратам і мати справу з духами. Водночас він намагатиметься допомагати людям у власний спосіб.

На New York Comic Con також представили перші зображення Курука та його компаньйона Нікіка — фантастичної тварини, яка поєднує риси коали й видри.

Виробництвом мультсеріалу займуться Avatar Studios та Nickelodeon Animation Studios. Шоуранером стане Браян Конієцко, який створив оригінального «Аватара» разом із Майклом Данте Дімартіно. Саме вони представили новий проєкт на фестивалі.

«Аватар Курук: Хвиля хаосу» вийде на Paramount+, проте дату прем'єри поки не оголосили.

Під час тієї самої презентації творці франшизи повідомили, що серіал «Аватар: Сім гаваней» (Avatar: Seven Havens) продовжили на третій і четвертий сезони. Його перші три епізоди вийшли 9 жовтня 2026 року. Сюжет розповідає про нову Аватарку Паві, яка стала наступним утіленням Аватара після Корри.