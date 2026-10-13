Студія A24 випустила енциклопедію котів із кіно — у ній понад тисяча персонажів

Американська незалежна кінокомпанія A24 представила «Енциклопедію котів у кіно» (The Encyclopedia of Movie Cats). У 420-сторінковій книжці зібрали понад тисячу котячих персонажів і більш ніж 1900 кадрів із фільмів, повідомляється на сайті A24.

До енциклопедії увійшли як відомі кінокоти, так і безіменні тварини, які лише ненадовго з’являлися на екрані. Серед них — Кіт у чоботях зі «Шрека», Джонсі із «Чужого», рудий кіт Голлі Голайтлі зі «Сніданку у Тіффані» та містер Бігглсворт з «Остіна Паверса».

Статті впорядковані за алфавітом — від кота Еббі Барнс із романтичної комедії «Правда про котів і собак» (1996) до кошеняти з анімаційної короткометражки «Котяча мелодія Зіп-Тона» (Zip-Tone-Cat-Tune, 1972).

У книжці також є авторські есе про різні образи котів у кінематографі: провісників лиха, улюбленців «котячих леді» та тварин, які вміють розмовляти. Окремі матеріали присвячені справжнім котам-акторам, що мають власні фільмографії та сторінки на IMDb.

Вартість книжки в інтернет-магазині A24 становить $50. Відправлення замовлень очікується з 23 жовтня.