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Суд зобов'язав власника відреставрувати приміщення в історичному будинку в центрі Києва

Ірина Маймур 13 жовтня 2026
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Господарський суд Києва зобов'язав власника частини нежитлових приміщень у будинку на вулиці Саксаганського, 38 провести ремонтно-реставраційні роботи. Відповідне рішення ухвалили за позовом Київської міської прокуратури, повідомили у відомстві.

Будівля розташована в Центральному історичному ареалі Києва та має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Це рідкісний зразок міської забудови середини XIX століття, оформлений у стилі історизму з рисами неоренесансу.

За даними прокуратури, історичну будівлю утримували в неналежному стані, що створювало загрозу її знищення внаслідок можливої пожежі.

Частина нежитлових приміщень належить приватній компанії, яка за умовами охоронного договору мала провести ремонтно-реставраційні роботи протягом 2023–2024 років. Однак власник не виконав цих зобов'язань.

Через це Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати компанію виконати умови охоронного договору. Господарський суд столиці задовольнив позов. Після набрання рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його фактичне виконання.

Фото: Київська міська прокуратура
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