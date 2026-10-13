Український криголам «Ноосфера» розпочав новий антарктичний сезон: у планах — пошуки затонулого судна

Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон і вирушив із Кейптауна (ПАР) до Антарктики. Цього року українські науковці разом з іноземними колегами планують розширити географію досліджень, зокрема провести масштабну експедицію до моря Ведделла, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Першою зупинкою судна під командуванням капітана Андрія Старіша стане польська станція «Арцтовський», якій криголам допомагає з доставленням матеріалів для будівництва нових корпусів. Звідти «Ноосфера» вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас, де забере українських сезонних полярників і вантажі для станції «Академік Вернадський». Прибуття очікується на початку грудня.

Головною науковою подією сезону стане спільна українсько-шведська експедиція до моря Ведделла, розташованого на схід від Антарктичного півострова. За даними НАНЦ, це перше настільки значне розширення території досліджень українських полярників.

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Науковці вивчатимуть екстремофільні організми, які мешкають у «чорних курцях» — підводних гейзерах з температурою до 400°C. Також вони шукатимуть холодноводні корали та затонуле судно, досліджуватимуть атмосферні річки й океанські течії.

Уперше на борту «Ноосфери» та на українській станції працюватиме індонезійська експедиція. Разом з українцями її учасники реалізовуватимуть геологічні, біологічні та океанографічні проєкти. Продовжиться співпраця з Мексикою, США та Чехією.

У межах проєкту ЄС POLARIN заплановано два дослідження. Одне присвячене розповсюдженню мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів, а інше — моніторингу вуглецю в Південному океані.

Криголам також традиційно забезпечить ротацію річних експедицій на «Академіку Вернадському».

У НАНЦ наголосили, що всі спільні міжнародні дослідження фінансують закордонні партнери та гранти. Завдяки цьому розширення наукової програми не потребує додаткових коштів із державного бюджету.