Помер український комік Олександр «Веня» Венедчук

13 жовтня помер український комік Олександр Венедчук, відомий як Веня, — колишній учасник гумористичної команди «Ветерани космічних військ». Про це повідомили його колишні колеги в Instagram.

«Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст», — написали учасники колективу.

Причину смерті артиста не повідомили. Інформацію про час і місце прощання оприлюднять згодом.

Венедчук виступав у складі «Ветеранів космічних військ» разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким. Команда здобула популярність завдяки телевізійному шоу «Ліга сміху», п'ятий сезон якого виграла у 2019 році. Згодом коміки створювали власні гумористичні проєкти на YouTube.

У січні 2025 року Венедчук пережив крововилив у мозок, після якого йому провели екстрену нейрохірургічну операцію. У вересні того ж року артист переніс ще одне втручання — пластику черепа з установленням титанової пластини.

Після тривалої реабілітації комік продовжив творчу діяльність. У грудні 2025 року він оголосив про вихід із «Ветеранів космічних військ» і розвивав власний канал на стримінговій платформі Twitch. У червні 2026 року Венедчук одружився зі своєю партнеркою Каріною.