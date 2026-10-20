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У Бережанському замку на Тернопільщині знайшли втрачені роботи скульптора Йоганна Пфістера

Ірина Маймур 20 жовтня 2026
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У Бережанському замку на Тернопільщині під час розбирання завалів каплиці Святої Трійці знайшли роботи скульптора XVII століття Йоганна Пфістера, які раніше вважали втраченими. Серед знахідок — незавершена мармурова чаша для хрещення, повідомляє «Укрінформ».

За словами директорки Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах Ірини Мигович, Пфістер працював над оздобленням замку та його каплиці у 1615–1642 роках. До наших днів збереглися переважно руїни споруди, а значна частина її скульптурного оздоблення була пошкоджена або втрачена.

Роботу над знайденою мармуровою чашею припинили 1642 року через смерть скульптора. Оскільки вона залишилася незавершеною, на ній можна простежити різні етапи обробки каменю — від грубого обтісування до полірування.

Реставратори також знайшли грановані декоративні елементи «трикутний діамант» і «діамантовий руст». На деяких фрагментах збереглися оригінальні залізні анкери, які закріплювали всередині каменю за допомогою рідкого свинцю.

Серед знахідок є й вироби з так званого «чорного мармуру» — дембницького вапняку з родовищ поблизу Кракова. Цей щільний темний камінь використовували в бароковому оздобленні, а його поверхню можна було відполірувати до блиску.

У серпні 2026 року в замку працювала реставраційна майстерня Pfister RestSculptures за підтримки Українського культурного фонду. Під керівництвом фахівців зі Львівської політехніки та Академії образотворчих мистецтв у Варшаві знайдені фрагменти дослідили, очистили й зміцнили крихкі ділянки. До робіт також долучилися студенти-реставратори.

Віднайдені роботи вже представили на виставці «Кам'яна симфонія Йоганна Пфістера» в Бережанському замку. Експозицію доповнили аудіогідом і відеоматеріалами про творчість скульптора.

Фото: Державний історико-архітектурний заповідник в Бережанах
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