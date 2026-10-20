Вікіпедія шукає архівні фотографії пам'яток Луганщини

Організатори фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» закликають українців поділитися власними фотографіями культурної спадщини Луганщини. За першу половину жовтня на конкурс надійшло лише 10 світлин з області, хоча загалом учасники завантажили понад 16 тисяч робіт, повідомляє ГО «Вікімедіа Україна».

Свято-Успенський храм в селі Осинове. Фото: Aisheyko / Wikimedia Commons

У конкурсному списку Луганської області налічується 1618 пам'яток архітектури, історії та інших об'єктів культурної спадщини. Із них фотографіями у Вікісховищі проілюстровані лише 566, тобто 34%. Таким чином, майже дві третини пам'яток досі залишаються без зображень.

У попередні роки учасники фотографували готель «Україна» та британський танк Mark V у Луганську, Свято-Миколаївський собор в Алчевську, залізничний вокзал у Сватовому та «Японський» манеж Деркульського кінного заводу.

«З кожним роком війни можливостей документувати Луганщину, її історію та культуру стає дедалі менше. Ми сподіваємося, що конкурс зможе стати візуальним архівом регіону», — зазначила комунікаційна менеджерка ГО «Вікімедіа Україна» Ірина Бойко.

До конкурсу можна подати власні фотографії пам'яток, зроблені до 31 серпня 2026 року включно. Для знімків інтер'єрів та матеріалів із тимчасово окупованих територій обмежень за датою створення немає.

Конкурс триватиме до 31 жовтня включно. Щоб долучитися, потрібно знайти відповідну пам'ятку в конкурсному списку Луганщини та завантажити власні фотографії у Вікісховище.