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У Києві пошкоджено Південний міст, є загиблий і понад 20 поранених: наслідки атаки 22 жовтня

Артем Черничко 22 жовтня 2026
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У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 22 зазнали поранень, серед них — четверо дітей. У місті виникли пожежі та руйнування, повідомили у ДСНС.

Через нічну атаку пошкоджень зазнав Південний міст, зокрема частина інфраструктури метрополітену. Як повідомили в КМДА, на «зеленій» лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний Хутір». Фахівці вже розпочали обстеження та відновлювальні роботи на мосту.

Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії забезпечують рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях, проте інтервали між поїздами можуть бути збільшені. Щоб дублювати маршрут метро, у місті посилили роботу автобусів № 22 та № 91. Крім того, тимчасово перекрито рух автотранспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Наслідки обстрілів зафіксовано у шести районах міста:

  • Дніпровський район: загинула одна людина, поранену дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки та автомобілі, горіли житлові й нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей.
  • Печерський район: пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед яких троє дітей. Також пошкоджень зазнала будівля станції швидкої медичної допомоги та шість авто «швидкої», серед медпрацівників поранених немає.
  • Голосіївський район: унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.
  • Оболонський район: пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі, які вже ліквідували. Постраждали двоє людей.
  • Святошинський район: горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс, пожежу на площі 1100 кв. м ліквідовано.
  • Дарницький район: пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, без постраждалих.
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