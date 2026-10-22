У Києві пошкоджено Південний міст, є загиблий і понад 20 поранених: наслідки атаки 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 22 зазнали поранень, серед них — четверо дітей. У місті виникли пожежі та руйнування, повідомили у ДСНС.

Через нічну атаку пошкоджень зазнав Південний міст, зокрема частина інфраструктури метрополітену. Як повідомили в КМДА, на «зеленій» лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний Хутір». Фахівці вже розпочали обстеження та відновлювальні роботи на мосту.

Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії забезпечують рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях, проте інтервали між поїздами можуть бути збільшені. Щоб дублювати маршрут метро, у місті посилили роботу автобусів № 22 та № 91. Крім того, тимчасово перекрито рух автотранспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Наслідки обстрілів зафіксовано у шести районах міста: