Meta оштрафували на рекордні $25 мільярдів через брехню про дані користувачів

Компанію Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, зобов'язали виплатити рекордні для неї $25 мільярдів через маніпуляції з даними користувачів. Таке рішення ухвалив суд у штаті Нью-Мексико, який встановив, що компанія роками вводила громадськість в оману щодо своєї роботи з інформацією, пише BBC.

Справа бере початок зі скандалу навколо компанії Cambridge Analytica, яка використовувала дані мільйонів користувачів Facebook для політичного консалтингу, зокрема під час виборів у США 2016 року. Прокурори доводили, що керівництво компанії, включно з Марком Цукербергом, поширювало брехню про те, що дані нібито ніколи не передавалися третім особам без згоди користувачів. Суд дійшов висновку, що такі порушення були «свідомими» і тривали понад 11 років — з 2010 по 2021 рік.

Окрім цього, штат звинувачував Meta в умисному введенні суспільства в оману щодо того, як модерація платформ бореться з мовою ворожнечі. Присяжні підтвердили порушення і за цим пунктом.

Загалом судді оцінили можливий штраф на основі тисяч порушень закону штату у $219 мільярдів, проте зменшили його до $25 мільярдів — суми, яка приблизно дорівнює щоквартальному прибутку компанії.

Головний юрист Meta Сі Джей Махоні заявив, що таке рішення робить «практично неможливим» ведення бізнесу в штаті Нью-Мексико, і пообіцяв подати апеляцію.