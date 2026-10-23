У Колумбії протестують через вилучення з Національного музею експонатів про ЛГБТІК+ і фемінізм

У столиці Колумбії Боготі сотні людей вийшли на протести через рішення уряду змінити постійну експозицію Національного музею. З його залів прибрали понад 30 предметів, пов'язаних з історією феміністичного та ЛГБТІК+ рухів, політичним насильством і мирним процесом у країні, пише The Art Newspaper.

Серед демонтованого — райдужний прапор активістки Елізабет Кастільйо, плакат до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а також передвиборчі матеріали двох кандидатів у президенти, убитих 1990 року. За даними Associated Press, із музею також прибрали ручку, якою підписали мирну угоду 2016 року між урядом Колумбії та повстанським угрупованням FARC.

Ініціатором змін став президент Абелардо де ла Еспріелья, який оголосив боротьбу з «вокізмом» (від англ. wokeism — акцентування уваги на соціальній справедливості, правах меншин та інклюзивності — ред.) та ідеологізацією культури. Міністерка культури Паола Ольгін пояснила, що музей не повинен бути інструментом «політичної індоктринації» або пропонувати відвідувачам упереджене трактування історії. Вона також повідомила про перегляд експозицій інших музеїв, підпорядкованих міністерству.

17–18 жовтня біля музею зібралися сотні людей, які розцінили дії уряду як цензуру. Учасники акцій створили інсталяцію з копій вилучених експонатів, а на плакатах написали «Пам'ять неможливо стерти». Під час вечірніх протестів поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Проти рішення уряду виступили й шість колумбійських музеїв, зокрема музеї сучасного мистецтва Боготи та Медельїна. У спільній заяві вони закликали захистити незалежність культурних установ і переглянути демонтаж експонатів.

19 жовтня до справи долучився суд у Боготі. Він зобов'язав зберегти вилучені предмети та тимчасово заборонив прибирати інші експонати через їхній зміст без належного обґрунтування. Остаточного рішення ще немає, а демонтовані матеріали залишаються поза експозицією.