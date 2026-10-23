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Фінські компанії ICEYE та Nokia допоможуть Україні розвивати власний супутниковий зв'язок

Ірина Маймур 23 жовтня 2026
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Фінські компанії ICEYE та Nokia допоможуть Україні розвивати власний супутниковий зв'язок

Фінські компанії ICEYE та Nokia підписали з Міністерством оборони України лист про наміри щодо співпраці у космічній сфері. Йдеться, зокрема, про можливість створення системи супутникового зв'язку, яку Україна зможе контролювати самостійно. Про це повідомляє ICEYE.

Домовленість оголосили 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії до України. Президент Володимир Зеленський підтвердив плани розширити використання фінських супутникових технологій для потреб української оборони.

ICEYE та Nokia розробляють захищені системи широкосмугового зв'язку на основі супутників, що працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Така технологія може забезпечувати передавання даних із невеликою затримкою та підтримувати зв'язок, коли наземні мережі пошкоджені або працюють із перебоями.

Особливість проєкту — можливість держави самостійно володіти супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами й керувати ними. Це дозволить зменшити залежність від сторонніх комерційних операторів зв'язку.

«Україні потрібні захищені, незалежні та високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона зможе контролювати», — заявив генеральний директор і співзасновник ICEYE Рафал Моджевський.

Про спільне розроблення таких систем ICEYE та Nokia оголосили ще 1 жовтня. Перші супутники зв'язку компанії планують запустити у 2028 році. Однак це термін загального проєкту для державних замовників — окремого графіка створення системи для України поки не назвали.

ICEYE співпрацює з Україною з 2022 року, зокрема у сфері супутникової розвідки. У січні 2026-го компанія оголосила про розширення доступу української сторони до радіолокаційних знімків, які дозволяють спостерігати за земною поверхнею навіть уночі та за хмарної погоди.

Зображення: ICEYE
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