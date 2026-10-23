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Творця відеоігор про Маріо та Зельду відзначать однією з найвищих нагород Японії

Ірина Маймур 23 жовтня 2026
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Творця відеоігор про Маріо та Зельду відзначать однією з найвищих нагород Японії

73-річного японського геймдизайнера Шіґеру Міямото, творця Super Mario та The Legend of Zelda, нагородять орденом Культури — однією з найвищих державних відзнак Японії. Він стане першим представником індустрії відеоігор, який отримає цю нагороду, повідомляє Denfaminicogamer.

Орден Культури заснували 1937 року. Ним відзначають людей за видатний внесок у розвиток японської культури, мистецтва та науки. Серед попередніх лавреатів — фізик, нобелівський лавреат Хідекі Юкава та бейсболіст Садахару О.

Офіційна церемонія відбудеться 3 листопада, у День культури Японії, в Імператорському палаці в Токіо. Нагороду Міямото вручить імператор Нарухіто.

Напередодні оголошення, 22 жовтня, розробник провів пресконференцію в штаб-квартирі Nintendo в Кіото. Він зізнався, що почувається трохи ніяково через таке високе визнання, і наголосив на внеску своїх колег.

«Для мене велика честь отримати таку престижну нагороду. Як я часто кажу, ці досягнення — результат роботи багатьох людей, а не мене одного. Я приймаю цю відзнаку від їхнього імені», — сказав Міямото.

Міямото працює в Nintendo — японській компанії, що розробляє відеоігри та ігрові консолі, — з 1977 року. Він стояв біля витоків серій Mario, The Legend of Zelda та Pikmin, які стали одними з найвідоміших у світі відеоігор.

У 2019 році розробник уже отримав державне визнання — почесне звання діяча культури з особливими заслугами (Person of Cultural Merit). Тоді він також став першим представником відеоігрової індустрії, удостоєним цієї відзнаки.

Фото: Jan Graber / Wikimedia Commons
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