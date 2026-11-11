Помер актор Стейсі Кіч — зірка кіно, легенда театру та голос у «Сімпсонах»

У віці 85 років пішов із життя американський актор Стейсі Кіч, відомий за головною роллю в детективному серіалі «Детектив Майк Гаммер», а також роботами у фільмах «Жирне місто», «Американська історія Ікс» та багатьох інших. Актор помер у своєму будинку в польському місті Магдаленка після тривалої боротьби з важкою хворобою серця, пише Variety.

Кар'єра Кіча охоплює понад шість десятиліть у кіно, театрі та на телебаченні. Один із найвідоміших своїх кінообразів — старіючого боксера — він створив у драмі Джона Г'юстона «Жирне місто» (1972) разом із Джеффом Бріджесом. Серед інших його помітних робіт — комедія «Чич і Чонг: У Диму» (Up in Smoke), трилер «Дев'ята конфігурація», «Дальні їздці» та культова драма «Американська історія Ікс».

Світову популярність та номінації на престижні нагороди йому принесла роль приватного детектива Майка Гаммера в однойменному серіалі каналу CBS 1980-х років. За виконання ролі Ернеста Гемінґвея в мінісеріалі 1988 року Кіча висували на премію «Еммі».

Актор продовжував активно зніматися і у поважному віці. Він з'являвся у стрічках «Еволюція Борна» та «Небраска», серіалах «Два з половиною чоловіки», «Рей Донован», «Чорний список», а також озвучував у «Сімпсонах» президента пивоварної компанії Duff. Його останньою роботою в кіно стала роль у драмі 2025 року «Джей Келлі», де він зіграв батька головного героя у виконанні Джорджа Клуні.

Також Стейсі Кіч був визнаним шекспірівським актором: за свою театральну кар'єру він здобув дві премії Obie, був номінований на «Тоні» за роль у бродвейській постановці «Індіанці» та неодноразово втілював на сцені короля Ліра та Гамлета.

У актора залишилася дружина Малгося Томассі, з якою він був у шлюбі з 1986 року, двоє дітей та брат — актор і режисер Джеймс Кіч.