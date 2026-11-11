Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Оголосили лайнап фестивалю Coachella 2027: хедлайнерами стануть Дуа Ліпа, Tame Impala та SZA

Ірина Маймур 11 листопада 2026
305

Організатори фестивалю Coachella представили лайнап на 2027 рік. Захід відбудеться 9–11 та 16–18 квітня в Каліфорнії, повідомляє Variety.

Британська попспівачка Дуа Ліпа очолить програму п'ятниці, австралійський психоделічний проєкт Кевіна Паркера Tame Impala — суботи, а американська R&B-співачка SZA — неділі.

Для Дуа Ліпи це буде перший повноцінний сольний виступ на Coachella. У 2017 році вона вже виходила на сцену фестивалю як гостя нідерландського діджея Martin Garrix. Tame Impala повернеться в статусі хедлайнера вперше з 2019 року.

Окремий спеціальний виступ матиме Daddy Yankee — пуерториканський репер, один із найвідоміших представників регетону та виконавець хіта Gasolina. У 2023 році музикант оголосив про завершення кар'єри, однак у 2025-му повернувся до музики.

На фестиваль також повернеться Мадонна. Вона виступить у танцювальному наметі, де вже представляла свою програму у 2006 році після виходу альбому Confessions on a Dance Floor.

Прев'ю відео

Спеціальний проєкт Blinded by the Lights у просторі Bunker представить французький електронний дует Justice.

Серед інших учасників — Robyn, JISOO, Зара Ларссон, Фібі Бріджерс, Steve Lacy, Керолайн Полачек, Måneskin, The Neighbourhood, Weezer, Tiësto, Peggy Gou, Giorgio Moroder, Magdalena Bay, ADÉLA та BABYMONSTER.

Фестиваль традиційно проходитиме на території Empire Polo Club у місті Індіо. Виступи артистів транслюватимуть на YouTube.

Мітки
Новини
Читайте також
У Києві повністю вимикають вуличне освітлення через дефіцит електроенергії У Львові відновили скульптуру святої Єлизавети, пошкоджену під час Другої світової війни Викрадені роботи Пікассо вартістю понад €100 тисяч знайшли за купою білизни Помер актор Стейсі Кіч — зірка кіно, легенда театру та голос у «Сімпсонах»
«Плетений» — фільм-гайд, як зробити з казки камасутру 10 листопада 2026 Київські замальовки. Випуск 62 10 листопада 2026 Хіти з кримінальним минулим: 10 пісень, за якими стоять справжні злочини 09 листопада 2026 Під носом у ворога: як два Берліни змагалися в архітектурному батлі 09 листопада 2026 Смак року: 7 трендових продуктів, які заполонили стрічку цього десятиліття 09 листопада 2026 Що дивитися: 7 фільмів листопада 04 листопада 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку