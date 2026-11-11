Оголосили лайнап фестивалю Coachella 2027: хедлайнерами стануть Дуа Ліпа, Tame Impala та SZA

Організатори фестивалю Coachella представили лайнап на 2027 рік. Захід відбудеться 9–11 та 16–18 квітня в Каліфорнії, повідомляє Variety.

Британська попспівачка Дуа Ліпа очолить програму п'ятниці, австралійський психоделічний проєкт Кевіна Паркера Tame Impala — суботи, а американська R&B-співачка SZA — неділі.

Для Дуа Ліпи це буде перший повноцінний сольний виступ на Coachella. У 2017 році вона вже виходила на сцену фестивалю як гостя нідерландського діджея Martin Garrix. Tame Impala повернеться в статусі хедлайнера вперше з 2019 року.

Окремий спеціальний виступ матиме Daddy Yankee — пуерториканський репер, один із найвідоміших представників регетону та виконавець хіта Gasolina. У 2023 році музикант оголосив про завершення кар'єри, однак у 2025-му повернувся до музики.

На фестиваль також повернеться Мадонна. Вона виступить у танцювальному наметі, де вже представляла свою програму у 2006 році після виходу альбому Confessions on a Dance Floor.

Спеціальний проєкт Blinded by the Lights у просторі Bunker представить французький електронний дует Justice.

Серед інших учасників — Robyn, JISOO, Зара Ларссон, Фібі Бріджерс, Steve Lacy, Керолайн Полачек, Måneskin, The Neighbourhood, Weezer, Tiësto, Peggy Gou, Giorgio Moroder, Magdalena Bay, ADÉLA та BABYMONSTER.

Фестиваль традиційно проходитиме на території Empire Polo Club у місті Індіо. Виступи артистів транслюватимуть на YouTube.