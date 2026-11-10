Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу — його випередили лише Jay-Z і Тейлор Свіфт

Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу згідно з рейтингом Forbes, оприлюдненим 9 листопада. Його особисті статки становлять приблизно $1,4 мільярда.

Перше місце посів Jay-Z зі статками у $2,8 мільярда, друге — Тейлор Свіфт із $2 мільярдами.

Одне з головних джерел багатства Маккартні — музично-видавнича компанія MPL Communications, яку він заснував 1969 року. Вона управляє правами на тисячі композицій, зокрема твори рок-н-рольного музиканта Бадді Голлі, різдвяні пісні та музику до мюзиклів. Forbes оцінює цей бізнес щонайменше у $250 мільйонів.

Серед різдвяних пісень, права на які належать компанії, — It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, The Christmas Song і Baby, It's Cold Outside. Маккартні також отримує роялті від використання музики з мюзиклу Grease («Бріолін»), зокрема коли його ставлять у шкільних театрах.

Ще одне джерело доходів — спадщина The Beatles. Холдингова компанія гурту Apple Corps щороку заробляє близько $50 мільйонів на стримінгу, продажу вінілових платівок і мерчу. Маккартні отримує 25% її доходів, а його частка авторських прав на пісні гурту приносить щонайменше $10 мільйонів на рік.

Статки музиканта також формують доходи від гастролей, нерухомість у Великій Британії та США й колекція мистецтва, до якої входять роботи Пабло Пікассо та Рене Магрітта.

Маккартні вже називали мільярдером у 2024 році. Тоді Sunday Times Rich List оцінив спільні статки музиканта та його дружини Ненсі Шевелл в £1 мільярд. Нинішня оцінка Forbes стосується особистого капіталу Маккартні.