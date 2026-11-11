Microsoft хоче платити користувачам за навчання ШІ на їхніх комп'ютерах

Компанія Microsoft запатентувала технологію, яка дозволила б використовувати вільні потужності комп'ютерів для навчання штучного інтелекту. Натомість власники пристроїв могли б отримувати гроші, бонуси або доступ до ШІ-моделей, повідомляє TechSpot.

Система використовувала б незадіяні ресурси графічних процесорів (GPU) — чипів, які, зокрема, забезпечують роботу відеокарт. Наприклад, коли власник комп'ютера не грає в ігри чи не запускає вимогливі програми, вільні потужності його пристрою могли б допомагати навчати ШІ.

Для цього великі обчислювальні завдання розділяли б на дрібні частини й передавали пристроям, які мають достатньо вільних ресурсів. До такої мережі потенційно могли б долучатися стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та смартфони.

Участь у програмі передбачає згоду власника пристрою. За виконані завдання користувачам могли б нараховувати бонуси, які можна обміняти на програмне забезпечення, доступ до моделей ШІ або гроші. Конкретних сум винагороди поки не визначено.

Щоб додаткові обчислення не заважали роботі пристроїв, система враховувала б завантаженість процесорів, використання пам'яті, температуру та енергоспоживання. Вона також перевіряла б результати завдань і надійність пристроїв, які їх виконують.

Технологія могла б допомогти Microsoft залучати додаткові обчислювальні ресурси для навчання ШІ. Зі зростанням складності моделей компаніям потрібно дедалі більше потужних графічних процесорів, які зазвичай працюють у датацентрах.

Заявку Microsoft подала ще 30 квітня 2025 року, а 10 листопада 2026-го отримала патент у США. Водночас компанія поки не оголошувала про запуск такої системи чи початок виплат.