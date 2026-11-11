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В Еквадорі збудують культурний центр, натхнений традиційним барабаном бомба

Ірина Маймур 11 листопада 2026
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В Еквадорі збудують культурний центр, натхнений традиційним барабаном бомба

Еквадорська студія Caá Porá Arquitectura та американська Jerome Haferd Studio представили проєкт культурного центру Bombódromo. Його головний майданчик зможе вмістити понад 10 тисяч глядачів, а дах підтримуватимуть масивні бамбукові опори, пише Dezeen.

Комплекс планують звести в провінції Карчі на півночі Еквадору, у долині Анд біля річки Чота. Над проєктом також працював інженер Хуан Себастьян Перес.

Генеральний план території розробила Caá Porá Arquitectura на замовлення місцевої влади. Майбутній центр присвятять культурі афроеквадорців — жителів Еквадору африканського походження.

За основу архітектури головного майданчика взяли традиційний барабан бомба, на якому грають музиканти долини Чота. За словами архітектора Джерома Хаферда, цей інструмент поєднує африканські традиції з матеріалами, характерними для Андського регіону.

Головний концертний майданчик буде частково відкритим. Його накриє дах діаметром 30 метрів, який підтримуватимуть масивні колони з клеєного бамбука та деревини. Їхня конструкція відсилатиме до будови барабана бомба. Під дерев’яними кроквами підвісять спеціальну тканину для покращення акустики концертного майданчика.

Поруч зведуть кам’яні споруди зі службовими приміщеннями. Біля річки, серед дерев, облаштують багаторівневі відкриті зони, звідки відвідувачі зможуть спостерігати за виступами.

На території також передбачено до восьми допоміжних будівель, зокрема навчальні класи, ресторан і кіоски місцевих ремісників. Вони матимуть металеві дахи та стіни з утрамбованої землі — матеріалу, який використовують у традиційному місцевому будівництві.

До роботи над проєктом залучили організацію Fundación Casa Oshun, яка допомагала архітекторам налагоджувати співпрацю з місцевою громадою.

Будівництво Bombódromo планують розпочати у 2027 році.

Візуалізації: Caá Porá Arquitectura / Dezeen
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