Викрадені роботи Пікассо вартістю понад €100 тисяч знайшли за купою білизни

Шість офортів Пабло Пікассо, викрадених понад місяць тому з ресторану L’Amandier на Лазуровому узбережжі Франції, знайшли під час обшуку в одному з місцевих будинків. Роботи вартістю понад 100 тисяч євро грабіжники ховали за ящиками з інструментами та купою білизни, пише The New York Times.

Поліція затримала сімох підозрюваних. За даними слідства, пограбування скоїло організоване злочинне угруповання. У ніч проти 1 жовтня двоє нападників у балаклавах зламали двері ресторану в селі Мужен і менше ніж за хвилину винесли гравюри, поки третій спільник чекав у машині.

#CriminalitéOrganisée Après un mois d'investigations, les enquêteurs de #Cannes parviennent à retrouver six gravures originales de Pablo Picasso dérobées un mois plus tôt dans un établissement de Mougins.

7 individus interpellés pic.twitter.com/1gUvhlrfpg — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) November 5, 2026

Викрадені офорти є частиною знаменитої серії «Сюїта Воллара» (Vollard Suite), створеної Пікассо на початку 1930-х років. Вони належали британському колекціонерові Крістіану Леветту та з 2010 року виставлялися в залі Salon Picasso всередині ресторану.

Мужен — селище поблизу Канн, де Пікассо провів останні роки життя й помер у 1973 році. Власник закладу вже посилив систему безпеки й зазначив, що поки утримається від повернення оригіналів у публічний простір, заповнивши порожні місця архівними фотографіями художника.