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Викрадені роботи Пікассо вартістю понад €100 тисяч знайшли за купою білизни

Артем Черничко 11 листопада 2026
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Шість офортів Пабло Пікассо, викрадених понад місяць тому з ресторану L’Amandier на Лазуровому узбережжі Франції, знайшли під час обшуку в одному з місцевих будинків. Роботи вартістю понад 100 тисяч євро грабіжники ховали за ящиками з інструментами та купою білизни, пише The New York Times.

Поліція затримала сімох підозрюваних. За даними слідства, пограбування скоїло організоване злочинне угруповання. У ніч проти 1 жовтня двоє нападників у балаклавах зламали двері ресторану в селі Мужен і менше ніж за хвилину винесли гравюри, поки третій спільник чекав у машині.

Викрадені офорти є частиною знаменитої серії «Сюїта Воллара» (Vollard Suite), створеної Пікассо на початку 1930-х років. Вони належали британському колекціонерові Крістіану Леветту та з 2010 року виставлялися в залі Salon Picasso всередині ресторану.

Мужен — селище поблизу Канн, де Пікассо провів останні роки життя й помер у 1973 році. Власник закладу вже посилив систему безпеки й зазначив, що поки утримається від повернення оригіналів у публічний простір, заповнивши порожні місця архівними фотографіями художника.

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