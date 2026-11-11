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У Львові відновили скульптуру святої Єлизавети, пошкоджену під час Другої світової війни

Ірина Маймур 11 листопада 2026
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У Львові на храмі святих Ольги і Єлизавети завершили відновлення фігури, пошкодженої під час бомбардування міста 1939 року. Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Це перше комплексне відновлення фігури після її пошкодження.

Скульптуру святої Єлизавети, створену польським митцем Тадеушем Блотницьким, встановили на бічній вежі храму у 1911 році. Під час бомбардування Львова 1 вересня 1939 року вона втратила голову та частину руки. Згодом її стан погіршувався через вплив погодних умов.

Реставраційні роботи розпочали влітку 2026 року. Фахівці дослідили історичні документи й архівні матеріали, очистили скульптуру від забруднень, заповнили тріщини спеціальним розчином і зміцнили камінь. Також обробили поверхню засобами для захисту від грибків, моху та вологи.

Окремим етапом стало відтворення втрачених елементів. На основі 3D-сканування, архівних фотографій та аналізу аналогів реставратори відтворили голову й руку святої Єлизавети та встановили їх на скульптуру.

За словами Бойка, під час реконструкції голови орієнтувалися на зовнішність австрійської імператриці Єлизавети Баварської, відомої як Сісі. Вона була дружиною Франца Йосифа I, а храм збудували на її пам'ять.

Роботи виконували фахівці Львівського коледжу імені Труша коштом благодійників та громади храму.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини
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