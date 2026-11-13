«Кінець світу» 13 листопада 2026 року не настав — чому прогноз учених не збувся

У п’ятницю, 13 листопада 2026 року, мав настати «кінець світу» — принаймні за математичними розрахунками, опублікованими ще 66 років тому. Прогноз, який не справдився, створили у 1960 році в межах дослідження австрійсько-американського фізика Гайнца фон Фьорстера та його колег у науковому журналі Science. Про це пише Euronews.

Стаття мала провокативну назву «Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року нашої ери» (Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026). Дослідники проаналізували історичні дані про чисельність населення Землі за останні два тисячоліття і побудували криву зростання. Модель показала, що проміжки часу, за які населення світу подвоювалося, постійно скорочувалися. За формулою вчених, якби темпи зростання середини XX століття збереглися незмінними, то 13 листопада 2026 року чисельність людства математично сягнула б нескінченності — тобто людство фактично «розчавило» б само себе через перенаселення.

Насправді головною метою фон Фьорстера було не пророцтво, а привернення уваги до проблеми перенаселення, яку тоді активно обговорювали у світі. Саме тому він навмисно підібрав символічну дату — п’ятницю, 13-те.

До початку 1990-х років крива дослідження напрочуд точно збігалася з реальними демографічними показниками. Однак згодом темпи приросту населення різко сповільнилися. Якщо пік зростання припав на 1963 рік (понад 2% на рік), то до 2020 року цей показник впав нижче 1%, оскільки в усьому світі родини почали народжувати менше дітей. За сучасними оцінками ООН, населення Землі досягне піку в середині 2080-х років на рівні близько 10,3 мільярда людей, після чого почне поступово скорочуватися.

Помилка прогнозу 1960 року типова для подібних моделей: вони просто переносять минулі тенденції у майбутнє, не враховуючи, що людство здатне адаптуватися і змінювати свою поведінку.