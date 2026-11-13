Netflix покаже інтерв'ю Тупака Шакура, частину якого не оприлюднювали майже 30 років

27 листопада на Netflix вийде чотирисерійний відеоподкаст The Tupac Tapes with Angie Martinez («Записи Тупака з Енджі Мартінес») із раніше неопублікованими фрагментами інтерв'ю Тупака Шакура 1996 року. Радіоведуча Енджі Мартінес записала розмову за кілька місяців до смерті репера, але вирішила не випускати найгостріші висловлювання, побоюючись їхніх наслідків.

У 1996 році Мартінес працювала радіоведучою в Нью-Йорку, коли Тупак запропонував їй знятися у кліпі на пісню I Ain't Mad at Cha. Через напружені конфлікти між представниками хіп-хоп-сцен Східного та Західного узбережжя США вона відмовилася.

Під час розмови репер пояснив, що його претензії не стосуються всього Нью-Йорка. Мартінес вирішила, що слухачам важливо почути його позицію, і погодилася на інтерв'ю. Тупак запросив журналістку до свого будинку в Лос-Анджелесі, де навіть підготував для неї нью-йоркську піцу, щоб вона почувалася як удома.

Після запису Мартінес випустила в ефір лише частину розмови, зокрема пояснення репера щодо конфлікту між узбережжями. Найбільш провокаційні висловлювання вона вирішила не публікувати.

«У тій розмові прозвучали речі, які могли завдати людям болю, зіпсувати стосунки й ще більше загострити й без того небезпечну ситуацію», — пояснила радіоведуча.

Після загибелі Тупака у вересні 1996 року Мартінес відчула ще більшу відповідальність за ці матеріали. Вона не хотіла, щоб розмову, яка не задумувалася як остання заява музиканта, сприймали саме так.

Майже через 30 років журналістка вирішила оприлюднити записи, оскільки вважає їх важливою частиною історії хіп-хопу. Тепер вона хоче представити слова Тупака в контексті подій того часу, а не зосереджувати увагу винятково на найбільш різких висловлюваннях.

У чотирьох епізодах Мартінес також обговорить життя, творчість і вплив репера з представниками хіп-хоп-індустрії. Серед гостей — Charlamagne Tha God, Джо Бадден, Big Boy, Дрім Гемптон, RZA та Wallo.

За словами журналістки, проєкт допоможе побачити Тупака за межами його публічного образу — як молодого чоловіка, який переживав славу, конфлікти, розчарування та сильний тиск.

Репер помер 13 вересня 1996 року у віці 25 років. Того дня Мартінес працювала в радіоефірі й сама повідомила слухачам про його смерть. Вона назвала цей момент одним із найбільш емоційних у своїй кар'єрі.