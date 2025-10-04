Французький журналіст загинув на Донеччині від удару дрона, українця поранено

3 жовтня через удар російського FPV-дрона біля Дружківки на Донеччині загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Український фотожурналіст Георгій Іванченко отримав поранення.

Про це повідомили Українська асоціація професійних фотографів (UAPP) та голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко .

За їхніми даними, медійники працювали в зоні бойових дій у захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера. Обидва мали на бронежилетах напис PRESS.

Лаллікан мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, що співпрацює з провідними французькими виданнями, серед яких Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, Der Spiegel і Die Welt.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель журналіста та висловив співчуття його родині.

«Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російського дрона. Висловлюю щирі співчуття його родині, близьким і всім колегам, які, ризикуючи життям, засвідчують реальність війни», — написав Макрон.

Антоні Лаллікан висвітлював збройні конфлікти з 2020 року — починав із Другої карабаської війни у Вірменії, а з березня 2022 року працював в Україні: документував наслідки війни та розпочав довготривалу роботу разом із жителями Донецької області. Він був лауреатом премії Віктора Гюго, фіналістом Lucas Dolega Award 2024 і фаворитом журі Grand Prix Paris Match Étudiant 2022.

Георгій Іванченко із лютого 2022 року працює фоторепортером-фрилансером. Співпрацює з The Kyiv Independent, а також із Associated Press та European Pressphoto Agency.

У грудні 2022 — січні 2023 року він документував життя мешканців Бахмута, а в квітні 2023-го, під час роботи над матеріалом у Часовому Ярі, його автомобіль потрапив під російський обстріл.

Фото: Українська асоціація професійних фотографів (UAPP); Facebook / Георгій Іванченко; L'Est Républicain