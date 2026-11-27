У «Сільпо» з’явилося Божоле Нуво (Beaujolais Nouveau) врожаю 2026 року — молоде французьке вино, появу якого щороку святкують у третій четвер листопада. Цьогоріч ця дата припала на 19 листопада. Разом із «Сомельє в зелених штанях» — найбільшою в Україні спільнотою поціновувачів вина — розповідаємо про історію цієї традиції та особливості Божоле Нуво.

Традиція святкувати появу молодого вина зародилася у французькому виноробному регіоні Божоле, неподалік Ліона. Місцеві винороби здавна відзначали завершення збору винограду, відкриваючи перші пляшки нового врожаю. Це свято символізувало початок нового винного року — перехід від одного сезону до наступного.

У 1951 році винороби Божоле отримали дозвіл продавати молоде вино раніше встановленого терміну. У 1970–1980-х роках традиція набула міжнародної популярності, зокрема завдяки рекламним кампаніям винного підприємця Жоржа Дюбефа. Пляшки нового врожаю поспішали доставити до Парижа, Лондона, Нью-Йорка й Токіо, а фраза Le Beaujolais Nouveau est arrivé! («Божоле Нуво прибуло!») стала символом свята. З 1985 року офіційною датою початку продажів став третій четвер листопада.

Божоле Нуво виготовляють із червоного сорту винограду Гаме (Gamay). Завдяки особливостям ферментації вино виходить легким, із м'якими танінами та яскравими ароматами малини, вишні й полуниці. Іноді в ньому можна відчути ноти банана та фруктових льодяників. Воно підійде тим, хто віддає перевагу легким, не надто насиченим винам.

Головна особливість Божоле Нуво — його п'ють молодим, поки воно зберігає свіжість і фруктовий характер. Таке вино рекомендують спожити протягом шести місяців після врожаю, щонайпізніше — протягом року. Подавати його краще злегка охолодженим. Складного гастрономічного супроводу воно не потребує: достатньо сирів, м'ясної нарізки чи інших легких закусок.

Водночас у регіоні Божоле виробляють і вина, розраховані на тривалішу витримку. Зокрема, це вина десяти крю — виноробних зон із власними найменуваннями, серед яких Моргон, Флері та Мулен-а-Ван.

У «Сільпо» представлене Божоле Нуво міцністю 12,5% від французького виноробного господарства Pasquier Desvignes, історія якого сягає 1420 року. До України його привезла команда «Власного імпорту» «Сільпо», яка знаходить незвичайні продукти в різних країнах світу. Придбати вино можна в супермаркетах або на сайті мережі.