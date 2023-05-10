Як підтримати себе у стресі: 5 безкоштовних курсів про ментальне здоров'я

Хронічна втома, порушення сну, страх перед майбутнім та тривога супроводжують українців протягом року. Для того, щоб підтримати себе у ситуації війни, пропонуємо добірку безкоштовних курсів з психологічної підтримки для цивільних, ветеранів та членів їхніх родин.

Позитивна психологія та стійкість до стресу

Мотиваційна ораторка та співзасновниця проєкту Upgrade Алла Клименко створила два безоплатні курси психологічної допомоги для українців – «Позитивна психологія для України» та Resilience 2.0.

Resilience 2.0 — курс підтримки під час війни від провідних психологів світу. Протягом семи тижнів учасники працюватимуть над здатністю відновлюватись після складних життєвих обставин. У програмі — 7 лекцій, інтерв’ю з експертами та практичні завдання.

Курс " Позитивна психологія для України" — більш академічний, для тих, хто хоче глибше вивчати позитивну психологію.

Головна мета – допомогти відновити внутрішню опору, повернути собі себе і наповнитись новими знаннями та ідеями. Допомагати українцям подолати стрес будуть викладачі Гарварда і Пенсильванського університету.

Способи боротьби зі стресом

Освітня платформа Prometheus запустила безкоштовний курс “Психологія стресу та способи боротьби із ним”.

У ньому психолог та викладач психології Київського університету імені Бориса Грінченка Наталія Стефаненко розповідає, як підтримувати життєву рівновагу, організовувати власну стабільність на рівні думок та почуттів та яка роль стресових ситуацій у становленні особистості. Тривалість курсу – 5 тижнів.

Діалоги без тривоги

Безкоштовний онлайн-курс, в якому психотерапевтка розповідає про різні способи подолання тривожності.

У цьому курсі йдеться про те, як впоратися з боязню захворіти, як менше тривожитися через новини, як подолати страх невизначеності майбутнього та як допомогти собі, коли виникає тривога через самотність.

Він містить практичні методи і вправи, з яких можна обрати найдоступніші станом на зараз. Курс складається з 12 модулів по 7–15 хвилин й онлайн-тесту наприкінці. Зареєструватися можна за посиланням .

Програма ментального здоров’я «Ти як?» містить різноманітні матеріали у текстовому та відеоформатах, які покликані підтримати українців у часи повномасштабної війни.

Програма “Ти як” містить:

Довідник, розроблений на матеріалах ВООЗ, який пропонує техніки допомоги собі та іншим;

відео з техніками підтримки себе та інших від публічних людей;

серію онлайн-лекцій та практичних занять від ізраїльських експертів, під час яких вони дають відповіді на питання: як відновитися після пережитих травматичних подій; як надати першу емоційну допомогу в екстрених ситуаціях; як працювати з ПТСР; яким чином допомогти постраждалим через сексуальне насильство під час війни; які особливості в роботі з людьми з ампутованими кінцівками тощо;

телефони гарячих ліній та контакти для онлайн і офлайн-підтримки .

Курси адаптації для ветеранів від Prometheus та Veteran Hub

Prometheus спільно з Veteran Hub запустили курси адаптації до цивільного життя для ветеранів та їхніх близьких.

У цьому циклі лекцій психолог Костянтин Семенюк, який має досвід роботи з ветеранами на етапі адаптації до цивільного життя, пояснює, що відбувається з військовими у перший місяць після повернення додому та як будувати з ними стосунки та призвичаїтися до змін.

Спеціалісти поділяться техніками, за допомогою яких можна впоратися з тривогою, гнівом чи апатією.Курс розрахований на ветеранів, які наразі не беруть участі в бойових діях та перебувають у відносній безпеці. Курс також буде корисним членам родин військових чи іншим людям, які хочуть покращити свій психологічний стан.

Цей курс створений саме для того, щоб допомогти близьким захисників та захисниць. Фахівці пояснять механізми психіки, що діють в умовах стресу, а також навчать на практиці обирати корисні стратегії поведінки.

Курси є у відкритому доступі в будь-який час. Кожен може зареєструватись і пройти їх.