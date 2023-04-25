7 ретритів в Україні для швидкого відновлення цієї весни

Вже рік українці живуть в умовах повномасштабної війни, що позначається на проблемах зі сном, самопочутті та взаємодії з оточуючими. Лише 11% киян описують свій психоемоційний стан як стабільний . Водночас 38% відчувають страх перед майбутнім і тривогу.

Тому ми знайшли ретрити в Україні, де можна швидко відновитись цієї весни за допомогою йоги, медитацій, цигун, ліплення з глини та співам у жіночому колі.

Живий творчий жіночий виїзд

У травні в гірському селищі Ізки на Закарпатті організовують творчий тур для жінок. У програмі – вивчення українських народних пісень, ранкові практики, танці босоніж на полонинах, банно-чанні процедури, чай та вегетаріанська їжа.

Співорганізаторка та засновниця бренду керамічного посуду DYKA ceramics Анна Литвинович проведе майстер-класи із ліплення піал та чайних фігурок з глини.

Де: с. Ізки, Закарпатська обл.

Коли: з 11 по 14 травня

Вартість: 6000 грн

Вишкіл Медитації з Майстром

Лама Женя Таковський (співзасновник “Київської йога студії”) допомагає українцям привнести практики йоги та медитації у повсякденне життя.

На своїх ретритах він дає техніки медитації, які будь-яка людина може застосовувати для відновлення ресурсного стану та відпускання сильних емоцій.

У програмі: практики медитації, йога, цигун, масажі, збір трав та прогулянки місцевістю, а найголовніше – безпосередній контакт з майстром, який провів дев’ятирічний усамітнений ретрит в Непалі, вивчаючи техніки, які дає зараз учням.

Де: садиба «Золота Модрина», с. Вишка, Закарпатська обл.

Коли: 20-24 травня

Вартість: 125$ вартість курсу і 3400 грн – харчування та проживання

Yoga Mayovka

Yoga Mayovka – це можливість перезавантажитись та відпочити на березі Південного Бугу.

У програмі: йога (аштанга, кундаліні, хатха, йога-нідра, акро-йога), медитації, купання у річці, музичні вечори, масажні майстер-класи, кіноперегляди під зоряним небом і спільні кола біля багаття. Також за бажанням – рафтинг, баня та подорож на сапборді на острів.

Учасникам пропонують вегетаріанське харчування, що входить у вартість ретриту.

Де: с. Грушівка, Миколаївська область

Коли: 17-21 травня

Вартість: 3500 грн з проживанням у наметах, 4700 грн – проживання у дерев’яних будиночках

Йога-ретрит в Буковелі

Організатори для перезавантаження підготували програму, що включає: практики йоги на даху, медитації, техніки наулі, цвяхотерапію, фінансову гру, звукотерапію з чашами та спа за бажанням. А контакт із природою має посприяти розслабленню та швидшому відновленню.

Де: Буковель

Коли: 19-21 травня

Вартість: 7000 грн

Будівельний ретрит

Avatar Yoga Festival розпочинає будівництво ретритного центру і запрошує охочих долучитися. Паралельно з будівництвом будуть практики йоги, купання в річці, приготування їжі на багатті й облаштування тарзанки. Натомість організатори обіцяють за участь у ретриті надати квитки на два фестивалі Avatar Fest у 2023 році на вибір.

“Ми шукаємо людей, які мають бажання не лише попрацювати, а й відпочити від міської метушні, здобути нові цікаві знайомства та відкрити для себе нові можливості”, – кажуть організатори.

Де: поблизу села Ровжі, Київська область

Коли: перший – 22-31 травня, дати інших ретритів можна проглянути тут

Вартість: безкоштовно, для участі потрібно заповнити форму

Ретрит біля Києва. Відновлення та духовний пошук

Ретрит без годинників та телефонів задля розвантаження нервової системи. Під час ретриту обіцяють прогулянки по Трахтемирівському півострові, активні практики хатха йоги, медитації, цвяхостояння, практики мовчання, співу та ходіння по вугіллю. Планується невелика комфортна група до 12 людей.

“Програма, що розроблена саме для цього ретриту, дозволяє швидко відновити ресурс, щоб вийти з пережитого травматичного досвіду чи психічного напруження, віднайти тишу та спокій через глибокі техніки роботи з тілом і свідомістю, прибрати страх, усвідомити глибше свою природу, покращити сон та здоров’я”, – розповідають організатори.

Де: ретритний центр “Усадьба Рей”, Трахтемирівський півострів

Коли: 19-21 травня

Вартість: 3800 грн

Жіночий міні-ретрит “Карпати”

Цей ретрит, як зазначають організатори, для жінок, які хочуть відновити ресурс, надихнутись та наповнити силою свої наміри. Для цього у програмі передбачені ранкові тренування, дихальні практики, тайський масаж, практики взаємодії через спів, какао та мате церемонії, прогулянки та багато обіймів.

Кількість місць обмежена.

Де: “Оріяна”, Драгобрат

Коли: 6-9 травня

Вартість: 6200 грн



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Фото: із соцмереж, Марта Олексишин