У Малій Опері пройде благодійний мистецький фестиваль «На часі»: що там буде

6 травня в Малій Опері в Києві відбудеться восьмий благодійний мистецький фестиваль «На часі».

Захід пройде в день пам’яті Георгія Побідоносця.

«Із цього образу почалась наша історія. Він також є покровителем воїнів та всіх, хто опинився в зоні бойових дій — тобто, нас усіх», — зазначають організатори.

На фестивалі гостей чекатимуть три сцени, фудмаркет, фешн- та артмаркет, покази артхаусних стрічок, виставки митців, тату- й пірсинг-корнер, а також декілька нових елементів.

На заході виступлять Lama, Плерома, sexnesc, Sobakka, Soul delusion, Berliner Doner, «Пацюк» та «Сонячні Котики», JORDEE, Tymur B, Seba Korecky (Vertuha), Sommer, Moonevea, AudioVova, Yung Berkut, Pol.k.a. та багато інших.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.

Раніше ми писали, що на початку літа в Києві на території Льодового стадіону відбудеться фестиваль під назвою «Стадіон культури».

Фото: «На часі»